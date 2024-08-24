Пустовой: из-за уважения и доверия к персоне Лукашенко – путь для Беларуси открыт

25 августа – День шахтера. Тяжелый путь к результату. Это ведь и про развитие белорусской современной государственности. Это очевидно. Начинали ведь с реверансов перед другими станами из-за банальной гуманитарки. Сейчас Минск – узнаваемый бренд в международных отношениях. Этот путь Беларусь прошла всего за 30 лет. А всего за эту неделю, образно говоря, Лукашенко пожал руку половине планеты. Как это? Авторская рубрика «Политика без галстуков и купюр» Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В международной повестке официального Минска были спикер Национальной ассамблеи парламента Пакистана – перспективной страны из новой геополитической формации глобального Юга, Премьер Госсовета Китая – страна явный мировой лидер и представитель незыблемого папского престола. И это лишь за эту рабочую неделю. Мы вновь и по-прежнему геополитический, но нет, не перекресток, а скорее уютное место встречи плюралистического мира.

Географически быть в Европе и близко к странам Глобального Юга – такой геополитический статус есть только у Беларуси. В международной политике новая мировая сила – глобальный Юг. Пул стран с колониальным бекграундом и запросом на справедливое мироустройство повзрослел и окреп. Настолько, что теперь занимается европейской повесткой украинским вопросом. Премьер-министр Индии Моди встретился с Зеленским. У южных соседей День Независимости. Наш глава государства поздравил украинский народ. Мы знаем, что украинское приграничье смотрит на нас и знает белорусскую пропаганду. Хотя ее там блокируют. Хочу пожелать вам одного в ваш День Независимости – чтобы вернулись к тому состоянию независимости, когда на вашей территории не блокировали бы каналы соседней Беларуси.

А пока и на вас, и на нас, как и на попытку геополитической интеграции развивающих стран с больших кабинетов и залов западные игроки смотрят с высока как некогда их предки на восстание рабов. И пока для них глобальный Юг так и остался термином по отношению к развивающимся странам. Для нас это громадная перспектива рынка с отложенным спросом на товары, услуги, компетенции. Поэтому и на саммите организованном Нью-Дели Александр Лукашенко принял участие – он прошел в конце прошлой недели.