О чём говорил Президент Беларуси с руководителями ведущих госСМИ. Рассказываем подробности

Новости Беларуси. Кадры решают всё. На телевидении – эта фраза с глубинным смыслом. Кадры – это и специалисты, кадры – это и то, что вы сейчас видите. На неделе во Дворце Независимости – в кадре Президент и медиабоссы страны, сообщили в программе «Неделя». Формат большого разговора глава государства выбирает для серьёзных тем. На повестке – отечественная медиасфера. Сейчас – это не просто вид массового искусства, сейчас – это инструмент суверенитета. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Важнейшей составляющей частью независимости любого государства является информационный, ну, мы его называем суверенитет. Мы, как суверенное независимое государство, к сожалению, сегодня должны отстаивать, во что бы то ни стало. В том числе, на информационном поле. Казалось бы, ну чего ещё нам тут бороться и воевать на этом поле? Но, увы, приходится.

Евгений Пустовой, СТВ:

Про влияние на общественное мнение интернета говорили на неделе и на коллегии Мининформа. До желаемых просмотров в океане информации не дотягивают даже киты медиасферы. Ведь в этом потоке фактов и событий именно грязевые ванны на скандальных платформах любят принимать читатели и зрители. Этот же продукт «повкуснее».

Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента:

Проще всего заработать на негативной информации, вы абсолютно правы. Но ведь и жизнь показывает, и предпочтения зрителей показывают, что люди уже устали от негатива. Евгений Пустовой, СТВ:

С интернетом надо держать ситуацию в руках. Что же, если даже на коллегии главреды и идеологи не выпускали из рук свои гаджеты. Сложнее всего в «районках». Матроны региональной журналистики с таким же скрипом, как и кресла под ними, отходят от канцеляризмов. А тут вообще иной вид журналистики. В общем, в штат необходимо вводить SMM-специалистов. У министра надежда на журфак БГУ. Там должны переучивать, и уже тех в профессии – половина не журналисты, от корра до главреда, и научить будущих журналистов. Образно, медийное поле должно превратиться в оранжерею. Как кабинет декана журфака.

Ольга Самусевич, декан факультета журналистики БГУ:

Гэта павінен быць матываваны чалавек, гэта павінен быць творчы чалавек. І вось калі застаецца гэты запал, мы зможам даць неабходныя веды, тэхналогіі, кампетэнцыі. Вось тады мы падрыхтуем прафесіяналаў.

Евгений Пустовой, СТВ:

Такое доверие министра к журфаку понятно. Именно студенты БГУ помогли руководителю мининформа пропиарить международную книжную выставку. Приглашение через TikTok произвело фурор. Побит рекорд посещаемости.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации:

Порядка 30 стран-участниц для самых масштабных выставок бывшего постсоветского пространства. Это очень большая цифра. Евгений Пустовой, СТВ:

Сейчас окно в мир не книга, и даже не экран компьютера, сейчас окно в мир – дисплей смартфона. В общем, сузилось восприятие этого самого мира во всех смыслах. А значит пальма первенства трактовать события или писать историю уже не в руках профессионалов, а зачастую – дилетантов. Простите – блогеров. Их цель – лайки, их методы – фейки. Такая она – эпоха постправды. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давно канули в Лету времена, когда пресса была средством только донесения информации. Сегодня это полноценное оружие, причем, как я уже раньше говорил, массового поражения. Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем. Эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли ещё будет, нас ожидают ещё более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. «Зачастую в эфире не хватает остроты и оперативности». Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ Беларуси

Евгений Пустовой, СТВ:

Блогеры ради монетизации своего канала готовы на любые подтасовки информации. Но ведь зарабатывают не только одиночки. А целые страны и корпорации. А геополитические или экономические дивиденды получают просто. На вашем заблуждении в том, что блоги и телеграм-каналы говорят и показывают правду. Они просто отрабатывают заказ. Занимаются буллингом.

Вадим Гигин, секретарь Белорусского союза журналистики:

Один газетный заголовок может обрушить весь наш бизнес. Ну, та кампания антикитайская – вот вам фейк, вот вам буллинг, – которая началась в Европе, в других странах в связи с этим, опять мы его упомянем, коронавирусом. Евгений Пустовой, СТВ:

Сравнение с вирусом по-журналистки грамотно или, если сказать по-белорусски, трапна. Действительно, на медиатворной панике Китай потерял больше, чем на самом коронавирусе. Но атакуют не только большие центры силы. Под прицелом наша страна. Легче же критиковать нас за самостоятельный путь, чем строить такие же дороги, как в Беларуси. В общем, нет у нас медиатыла, даже несмотря на то, что в одном союзном окопе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон. И что значат информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания. Людей это настораживает. Когда я говорю Путину об этом, он говорит: «Ты знаешь, страна большая». «Это не мы». Я говорю: «Как это «не мы», если за этим каналом стоит такой человек?» И называю фамилии известные, которые здесь перевернулись у нас сейчас, и люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать. Александр Лукашенко на встрече с руководителями госСМИ: «Беларусь простреливается со всех сторон»

Евгений Пустовой, СТВ:

В этой глобальной информационной бойне самые опасные источники – телеграм-каналы. Инсайды чужих интересов действуют, как вирус. Не видно, но убивает. Выход в информационной гигиене. Преподаватели журфака БГУ уже научные работы пишут.

Игорь Королёв, преподаватель кафедры медиалогии факультета журналистики БГУ:

На самом деле фейки, да, они не так просты, как кажутся. Это не просто слухи или неправда, это что-то, что подкреплено какой-то доказательной базой нашего опыта, уже предыдущего. И уже на основании этого мы принимаем какие-то решения о том, делиться этой новостью, воспринимать её как правду и так далее. Евгений Пустовой, СТВ:

Эпоха, когда классическую журналистику на интернет-площадку переносили простым копированием, ушла.

Александр Градюшко, доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики БГУ:

Всё, что связано с Президентом, – нужен хайп его контенту. Евгений Пустовой, СТВ:

Предтеча отечественной интернет-журналистики – Александр Градюшко. Ещё в мою студенческую бытность он предсказывал web 2.0. Наверху услышали. Теперь кафедру периодики, что называется оцифровали, а в название добавили веб-журналистика. Вовремя. Александр Градюшко:

Если механически переносить контент телеканала на YouTube-платформу, это ничего не даёт. Просто нарезка выпуска тоже ничего не даёт. Главная задача журналистики сегодня не только и не столько информирование, сколько увеличение лояльности аудитории, увеличение вовлечённости. Евгений Пустовой, СТВ:

Видимо, сотрудники нашей интернет-дирекции слушали и слышали преподавателей журфака. У нашего канала – серебряная кнопка YouTube и реальный рост показателей виртуальной действительности.

Александр Градюшко:

По среднему числу просмотров, по среднему числу комментариев, по среднему числу лайков лидирует именно «Столичное телевидение». Евгений Пустовой, СТВ:

А вот Президент уверен, не стоит устраивать информационную истерию вокруг интернет-медиа. Телеграм-каналы – это информационный фастфуд, а телевидение – полноценные завтрак и ужин. Полезнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никто же не сидит, не тычет, а ложку держит в руках, вилку и смотрит в телевизор. Вечером тоже, в обед где-то. По крайней мере, у меня всегда так. Я включаю телевизор. И телевизор будет всегда, потому что это в наших мозгах, это наша традиция, это наш менталитет. Александр Лукашенко: телевизор будет всегда, потому что это в наших мозгах, это наша традиция, это наш менталитет Евгений Пустовой, СТВ:

Выписал глава государства и рецепт для медиакухни. Для газет – больше аналитики, не угнаться же за агентствами, для телевидения: картинка – красочнее, а в меню – свой контент. Минимум треть эфира. К задачам информационного фронта готовят бойцов эфира.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Когда говорят о качестве отечественного медиаполя, то прежде всего вспоминают журфак БГУ. Из этих коридоров на телевизионное пространство вышли многие профессионалы. У современных студентов гораздо лучшие технические возможности. Рира, несколько камер, но в учебном процессе, можно сказать, что форма не превалирует на содержанием. Рядом с гаджетами всегда лежит белорусская классика.

Евгений Пустовой, СТВ:

Коротко, но ёмко, не назидательно, но понятно. А главное – честно. Вот формула золотого сечения для отечественной журналистики. Так называемый президентский клуб главредов обсудил и тему рекламы. Телевидение – это ещё и бизнес. Теперь появился свой игрок на этом медиарынке. На очереди и отечественный измеритель рейтингов. Не было такого инструмента – не было доверия у мировых брендов. За пять лет телереклама просела почти вдвое, теряли телеканалы, теряла и аудитория.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Уже создан телевизионный рекламный альянс, работа которого показывает, что идёт активная коммуникация с крупнейшими рекламными агентствами, и, безусловно, это повлияет на общую атмосферу на рынке телевизионной рекламы. И в целом на рынке деятельности телевизионных каналов. Евгений Пустовой, СТВ:

Руководитель СТВ после большого разговора у Президента уже засучил рукава: готов делать авторскую программу. И создавать совместный проект с медиахолдингом «Беларусь сегодня».