Пустовой: минская милиция не раз спасала Беларусь от пропасти. Майдан – путь в сырые окопы

Дресс-код отношений Запад – Восток, разногласия между Минском и Москвой. Юбилей минской милиции, ордена за невероятность и откровения протестующих. Сколько президентов одномоментно будет в Беларуси и какой титул все-таки утратил Александр Лукашенко?
Об этом в авторской рубрике «Политика без галстуков и купюр» Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Глобалистика отношений и ее отражение на нашей стране. Или все-таки внутренняя повестка, которая волнует обычного жителя с огородом и своим домом. В любом случае о главном. Первом. Смыслах и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Сегодня 17 августа. Четыре года назад этот день переломил ход истории Беларуси, а может, и других стран. Да, 16 августа люди тогда поддержали Президента. А 17-го Президент поддержал людей. Пришел к тем, за кого всегда стоял. Отводил от пропасти заводы, невзирая на общую атмосферу приватизации, причем не раз. А его на заклание. Не вышло.
Вот сейчас наш Президент в окружении мировых саммитов, именитых журналистов. А тогда ведь в окружении накаченного технологиями и разъяренного народа, но своего народа. Я был рядом. А многие тогда и на работу не вышли. Но время расставило все точки над белорусским «і». Надо было время. А те бесценные дни, которые сохранили нам страну, подарила нам наша милиция.
К милиции мы относимся как к лекарству. Когда хорошо, не замечаем, некоторые даже нос воротят, а когда припрет… На днях минской милиции 80 лет. Но она молодая, энергичная, стройная. Как наш главный городовой. А еще и красивая. Девушек с АКС видели? Им бы на шпильках, а не в разгрузочных жилетах. Но для этого столичная милиция в такой экипировке, чтобы все остальные могли на шпильках. Безопасность женщин – это лучший показатель состоятельности любого государства.
Помните, как нерасчесанные экспертки из неправительственных и правительственных евроинститутов хвастаются правами немецких или французских женщин? Это не права, это деградация. Очередная охота на ведьм современной западной инквизиции. Под запрет попадает женственность, счастье материнства. Один вопрос: может, например, жительница Мюнхена или Парижа поздно и без приключений быть одна в метро? А в спальном районе? А теперь вернемся в спокойный Минск. Чувствуете разницу. И кто из нас теперь Европа? Так вот эту разницу и обеспечивает наша милиция.
Этническая преступность, банды, криминал, рэкет – все это было. Но все это мы забыли. А многие, слава богу, и не знали. Политическая воля и минская милиция не раз спасали страну от пропасти. Именно в столицах решаются судьбы стран. Беларусь шатали, но ведь все помнят, а некоторые и осуждают поведение милиции в 2020 году. Дубинки лучше взрывов ракет. Майдан – путь не в благополучную Европу, а в сырые окопы. Так что наша милиция – это гарантия безопасности. Той ежедневной, в которой мы живем, и той геополитической, в которой остались усилиями нашей милиции.
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