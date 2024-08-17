Пустовой: минская милиция не раз спасала Беларусь от пропасти. Майдан – путь в сырые окопы

Дресс-код отношений Запад – Восток, разногласия между Минском и Москвой. Юбилей минской милиции, ордена за невероятность и откровения протестующих. Сколько президентов одномоментно будет в Беларуси и какой титул все-таки утратил Александр Лукашенко?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Глобалистика отношений и ее отражение на нашей стране. Или все-таки внутренняя повестка, которая волнует обычного жителя с огородом и своим домом. В любом случае о главном. Первом. Смыслах и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Сегодня 17 августа. Четыре года назад этот день переломил ход истории Беларуси, а может, и других стран. Да, 16 августа люди тогда поддержали Президента. А 17-го Президент поддержал людей. Пришел к тем, за кого всегда стоял. Отводил от пропасти заводы, невзирая на общую атмосферу приватизации, причем не раз. А его на заклание. Не вышло.

Вот сейчас наш Президент в окружении мировых саммитов, именитых журналистов. А тогда ведь в окружении накаченного технологиями и разъяренного народа, но своего народа. Я был рядом. А многие тогда и на работу не вышли. Но время расставило все точки над белорусским «і». Надо было время. А те бесценные дни, которые сохранили нам страну, подарила нам наша милиция.

К милиции мы относимся как к лекарству. Когда хорошо, не замечаем, некоторые даже нос воротят, а когда припрет… На днях минской милиции 80 лет. Но она молодая, энергичная, стройная. Как наш главный городовой. А еще и красивая. Девушек с АКС видели? Им бы на шпильках, а не в разгрузочных жилетах. Но для этого столичная милиция в такой экипировке, чтобы все остальные могли на шпильках. Безопасность женщин – это лучший показатель состоятельности любого государства.