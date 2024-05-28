Звонят от имени сотовых операторов. Правоохранитель рассказал о новой схеме телефонных мошенников

Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Сама схема относительно проста. Потенциальному потерпевшему поступает звонок в мессенджер. Не стоит даже обращать внимание, с какого абонентского номера, он может быть в редких случаях белорусским. Человек по ту сторону трубки сообщает, что он является специалистом одной из компаний сотовой связи. Предлогов много: перезаключение договора, его продление либо сообщение сведений, что на ваш абонентский номер зарегистрирован аккаунт в какой-то сети, где с использованием его совершаются противоправные действия, необходимо выполнить такие-то манипуляции.

В это же время злоумышленники уговаривают потерпевшего установить на свой телефон приложение сотового оператора, если этого приложения нет. Если оно есть, его необходимо обновить. Предоставляется ссылка, по которой потерпевший скачивает приложение. Приложение по внешнему виду похоже, даже идентично с приложением оператора, что не вызывает подозрений. Однако функционал этого приложения совсем другой. Приложение позволяет злоумышленникам иметь полный доступ к телефону, в результате чего похищаются деньги.

Могут быть разные разветвления. После установки приложения можно дополнительно сказать, что вам еще сейчас позвонят из милиции, потом повторный звонок будет поступать от якобы сотрудников правоохранительных органов. Не только милиция – прокуратура, ДФР и так далее.