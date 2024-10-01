Как не попасть на удочку киберпреступников – рассказали в ГУВД Мингорисполкома

Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома: Вот именно так злоумышленники и поступают, общаясь с пенсионерами в том числе. Сообщают: «Вы же слышали о киберпреступлениях?». Конечно же, все слышали, мы уже с каждого утюга эту информацию доносим. «Вы же слышали, и сейчас вот, к сожалению, такая происходит ситуация, когда у вас хотят похитить деньги, на ваше имя оформляют кредит и так далее». Опять же, разные предлоги. «А мы, правоохранители, мы вам хотим помочь». И дальше уже идут такие условия, что необходимо сделать. Так вот, хотел бы подчеркнуть, что никто из правоохранителей никогда не будет требовать выполнения условий, связанных с финансами и также связанных с личными персональными данными. То есть дайте нам какие-то персональные данные, возьмите деньги, перечислите на такой-то счет, который мы вам укажем, или передайте кому-то. Да, дать вот такую информацию: что-то происходит, мы будем принимать какие-то меры, придите к нам в РУВД. Проблем нет, конечно же, вполне бытовой случай, как я считаю, но вот связанных с финансами, с личными персональными данными никто никогда из правоохранителей эту тему даже затрагивать не будет.

Александр Меженный, ведущий:

Абсолютно верно. Вот если там кто-то вам говорит, что мы ваши ножки побережем, вы сами можете не ходить, мы за вас что-то сделаем. Вот тут как раз-таки есть тот самый момент, когда надо насторожиться. У меня душа болит за наших людей, потому что наших белорусов, в том числе эта какая-то детская искренность, какая-то непосредственность, в хорошую сторону отличает. И этим очень часто злоумышленники пользуются. И сразу понятно, что, наверное, все эти звонки не с территории Беларуси происходят. Это какие-то возможности, технологии сейчас позволяют это делать где-то извне. А там людям все равно. Они не знают, кто мы такие. Они не знают, как потом наши пенсионеры страдают. Они же страдают не только от того, что деньги потеряли. Они страдают от того, что они, как им кажется, подвели своих детей, что эти деньги ушли не им, а каким-то мошенникам, что они где-то недослышали и не были внимательными до конца. То есть они еще по поводу этого переживают.