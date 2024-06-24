Мошенники придумали новые схемы обмана

Правоохранители зафиксировали новую схему кибермошенничества. Теперь злоумышленники во время звонка потенциальной жертве представляются операторами сотовой связи или интернет-провайдеров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Аферисты рассказывают о том, что SIM-карту необходимо продлить или же есть вероятность блокировки. Для этого мошенники просят указать паспортные данные и далее перейти по ссылке. Цель такой схемы – войти в доверие, запугать и заставить перевести деньги. Чтобы снизить случаи киберпреступлений, правоохранители проводят профилактические мероприятия.