Мошенники придумали новые схемы обмана

Правоохранители зафиксировали новую схему кибермошенничества. Теперь злоумышленники во время звонка потенциальной жертве представляются операторами сотовой связи или интернет-провайдеров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Аферисты рассказывают о том, что SIM-карту необходимо продлить или же есть вероятность блокировки. Для этого мошенники просят указать паспортные данные и далее перейти по ссылке. Цель такой схемы – войти в доверие, запугать и заставить перевести деньги. Чтобы снизить случаи киберпреступлений, правоохранители проводят профилактические мероприятия.
Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
По профилактике на первом месте – доведение информации до трудовых коллективов, учебных, школьных, доведение до всех граждан сведений о видах, методах, способах совершения преступлений. Обезопасить себя каким образом? Надо знать, что такие преступления совершаются, как они совершаются, понимать важно, что через мессенджеры не будут никогда звонить банковские работники, сотрудники правоохранительных органов.
Самые распространенные способы киберпреступлений – это завладение реквизитами банковских платежных карт и дальнейшее хищение накоплений. Чтобы не стать жертвой аферистов, сотрудники милиции напоминают: не стоит вступать в разговор с неизвестными и не нужно разглашать персональные данные по телефону или через мессенджеры.