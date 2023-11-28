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Как мошенники обманывают в  Instagram и кто чаще страдает от киберпреступников? Рассказали в управлении «К»

28 ноября 2023 07:40
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Профессиональный праздник отмечают подразделения по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий органов внутренних дел. Служба совсем молодая – всего 21 год, но очень востребованная в нынешних реалиях.

Поговорили о задачах, которые стоят перед подразделением. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник управления по противодействию киберпреступности, подполковник милиции Дмитрий Стасюлевич.

Юлия Самусенко, ведущая:
Случаи мошенничества участились и в Instagram. Как действуют преступники?

Как мошенники обманывают в  Instagram и кто чаще страдает от киберпреступников? Рассказали в управлении «К»-1

Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Схема проста. В соцсети размещаются аккаунты, которые предлагают продажу товара по заниженной стоимости, однако с более долгой доставкой. Люди, которые желают этот товар приобрести, тем более очень сладкая цена, готовы переводить деньги самостоятельно, однако не дожидаются товара, остаются у разбитого корыта.

Наше подразделение – это одна из служб, которая входит в состав криминальной милиции. Такая же, как уголовный розыск, наркоконтроль, экономические преступления. Но с учетом, что преступлений очень много, мы основной задачей ставим их предотвращение. Пока акцент – обезопасить граждан. Не хотелось бы, чтобы эти преступления вообще совершались.

Кто чаще страдает от киберпреступников и как не вестись на уловки мошенников? Смотрите в сюжете.

# Интернет-мошенничество # общество # Юлия Самусенко # Дмитрий Стасюлевич # Фотофакт

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