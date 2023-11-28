Как мошенники обманывают в  Instagram и кто чаще страдает от киберпреступников? Рассказали в управлении «К»

Профессиональный праздник отмечают подразделения по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий органов внутренних дел. Служба совсем молодая – всего 21 год, но очень востребованная в нынешних реалиях.

Поговорили о задачах, которые стоят перед подразделением. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник управления по противодействию киберпреступности, подполковник милиции Дмитрий Стасюлевич.

Юлия Самусенко, ведущая:

Случаи мошенничества участились и в Instagram. Как действуют преступники?