Как мошенники обманывают в  Instagram и кто чаще страдает от киберпреступников? Рассказали в управлении «К»

Профессиональный праздник отмечают подразделения по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий органов внутренних дел. Служба совсем молодая – всего 21 год, но очень востребованная в нынешних реалиях.
Поговорили о задачах, которые стоят перед подразделением. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник управления по противодействию киберпреступности, подполковник милиции Дмитрий Стасюлевич.
Юлия Самусенко, ведущая:
Случаи мошенничества участились и в Instagram. Как действуют преступники?
Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Схема проста. В соцсети размещаются аккаунты, которые предлагают продажу товара по заниженной стоимости, однако с более долгой доставкой. Люди, которые желают этот товар приобрести, тем более очень сладкая цена, готовы переводить деньги самостоятельно, однако не дожидаются товара, остаются у разбитого корыта.
Наше подразделение – это одна из служб, которая входит в состав криминальной милиции. Такая же, как уголовный розыск, наркоконтроль, экономические преступления. Но с учетом, что преступлений очень много, мы основной задачей ставим их предотвращение. Пока акцент – обезопасить граждан. Не хотелось бы, чтобы эти преступления вообще совершались.
Кто чаще страдает от киберпреступников и как не вестись на уловки мошенников? Смотрите в сюжете.