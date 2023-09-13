Мошенники обманули трёх минчан в сумме на 125 тысяч рублей

Новости Беларуси. Минус 125 тысяч рублей за несколько часов. В милицию обратились сразу три жителя Первомайского района Минска, ставшие жертвами кибермошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый из потерпевших повелся на историю, которая теперь фигурирует в уголовных делах.