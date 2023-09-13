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Мошенники обманули трёх минчан в сумме на 125 тысяч рублей

13 сентября 2023 09:18
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Новости Беларуси. Минус 125 тысяч рублей за несколько часов. В милицию обратились сразу три жителя Первомайского района Минска, ставшие жертвами кибермошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый из потерпевших повелся на историю, которая теперь фигурирует в уголовных делах.

Мошенники обманули трёх минчан в сумме на 125 тысяч рублей-1

Дмитрий Стасюлевич, начальник УПК ГУВД Минска:
Заявители рассказали, что в мессенджере им позвонил неизвестный, который представился правоохранителем и сообщил, что на имя минчан аферисты берут кредит. Чтобы обезопасить свои деньги и помочь вычислить преступников, необходимо скачать специальную программу, оформить в банке займ и перевести деньги на указанный расчетный счет. Потерпевшие выполнили указания и лишились средств в сумме 125 тысяч рублей. Оперативники Первомайского РУВД провели проверку, возбуждены уголовные дела.

Мошенники обманули трёх минчан в сумме на 125 тысяч рублей-4

Стоит напомнить, что ни у сотрудников банка, ни у правоохранителей нет необходимости звонить вам с подобными просьбами. Любой диалог с незнакомыми через телефон либо мессенджеры по поводу денег необходимо тут же прервать.

# Мошенничество # происшествия # Дмитрий Стасюлевич # Фотофакт

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