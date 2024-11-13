«Проголосуй за мою племянницу!» Правоохранитель рассказал о новых схемах кибермошенников

Ольга Бурлакова, ведущая: Я от четырех своих знакомых получала сообщение с просьбой «Проголосуй за мою племянницу Машу Шестакову». По этому преступлению что-то известно?

Насмотревшись «Терминатора», все стали бояться прихода киборгов. Но киборгов пока не видно, а вот киберпреступлений просто навалом. Мало того, они время от времени возвращаются, и уже многие получали сообщения «Проголосуй за мою племянницу».

Дмитрий Стасюлевич, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Конкретно по этому преступлению способ совершения такой. Пользователю в Telegram приходит сообщение от знакомого: «Проголосуй за мою родственницу». И ссылка. Переходя по ссылке, пользователь попадает уже на сайт, на котором есть фото конкурсанток. Выбор есть из пары участниц. Выбрав участницу, этот сайт перенаправляет по определенной ссылке, требование – подтвердите свой голос с использованием своего номера телефона. Пользователь вводит свой номер телефона, пароль, который приходит к нему в Telegram, и теряет доступ. Злоумышленники в это время, получив доступ, автоматически рассылают сообщения всем друзьям этого человека с такими же сообщениями: «Проголосуй, пожалуйста». И направляют на этот же сайт.

Юлия Самусенко, ведущая:

Еще один обман – это прикрепленные файлы, а к ним – якобы фото. То есть человек переходит по ссылке и потом теряет свои данные? Как это работает?

Дмитрий Стасюлевич:

Человеку приходит сообщение. Он, перейдя по ссылке, ожидает увидеть свои фотографии. Однако приходит сообщение с файлом, который устанавливает на его устройство программное обеспечение.