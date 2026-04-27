Как Брагин добился высокого уровня рождаемости и почему на юге Беларуси не осталось места стереотипам? Мнения

Постчернобыльский Ренессанс. Где самая высокая рождаемость? Социальные факторы развития южных регионов страны. И почему здесь нет места стереотипам? Пул экспертов обсудил белорусское созидание на возрожденных после аварии на ЧАЭС территориях. Как в Брагине удалось достичь передовых позиций по уровню рождаемости в республике?

Роман Тесленок, заместитель председателя Брагинского райисполкома:

Если брать Брагинский район, он занимает сейчас по рождаемости вторую позицию в области, а именно городской поселок Брагин занимает передовые позиции в республике. Рождаемость на самом деле высокая. От чего все зависит? Зависит от того, что любой, даже молодой, специалист, приезжая в наш район… Какой у нас самый большой плюс? Это жилье! Он получит жилье. А что человеку для счастья нужно? Заработная плата, жилье. А если есть жилье, то создаются семьи, рождаются дети. Все взаимосвязано. Какие средства были вложены в устранение последствий аварии на ЧАЭС? Гриц назвал цифру – она поражает.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вы чувствуете уже какую-то отдачу от решений государства, которые есть на уровне района? Роман Тесленок:

Я сам являюсь многодетным отцом, у меня трое детей, я все эти гарантии чувствую на себе, они на самом деле действуют. Хотел бы добавить про школьников – это бесплатное санаторно-курортное оздоровление, бесплатное питание в общеобразовательных школах. В Беларуси – самый жесткий дозиметрический контроль в мире!

Дмитрий Рутковский, начальник Главного управления по проблемам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома:

У нас самый жесткий дозиметрический контроль в мире. То есть наши требования очень жесткие. И люди прекрасно понимают, что все продукты питания, которые получаем мы на поле, растения, то, что попадает на перерабатывающие предприятия, – абсолютно безопасны. Есть единственный момент, касаемо грибов, ягод, что мы собираем в лесу. И местные жители прекрасно понимают, что собирать надо очень аккуратно. Если собрал, то есть у нас возможность бесплатно проверить грибы, ягоды – это санстанции и лесхозы. К сожалению, есть недобросовестные люди, которые собирают грибы и ягоды, отвозят подальше, понимая, что в Петрикове и в Житковичах чистая территория, там подозрений будет меньше, что это грязная продукция. Поэтому мы всех предупреждаем и просим не покупать в неустановленных местах. Беларусь имеет самые высокие стандарты в Европе в области защиты от радиации Кирилл Казаков:

Насколько мы сейчас профессиональны в области защиты от радиации?