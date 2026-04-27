Как Брагин добился высокого уровня рождаемости и почему на юге Беларуси не осталось места стереотипам? Мнения

Постчернобыльский Ренессанс. Где самая высокая рождаемость? Социальные факторы развития южных регионов страны. И почему здесь нет места стереотипам? Пул экспертов обсудил белорусское созидание на возрожденных после аварии на ЧАЭС территориях.
Постчернобыльский Ренессанс. Где самая высокая рождаемость? Социальные факторы развития южных регионов страны. И почему здесь нет места стереотипам? Пул экспертов обсудил белорусское созидание на возрожденных после аварии на ЧАЭС территориях.
Роман Тесленок, заместитель председателя Брагинского райисполкома:
Если брать Брагинский район, он занимает сейчас по рождаемости вторую позицию в области, а именно городской поселок Брагин занимает передовые позиции в республике. Рождаемость на самом деле высокая.
От чего все зависит? Зависит от того, что любой, даже молодой, специалист, приезжая в наш район… Какой у нас самый большой плюс? Это жилье! Он получит жилье. А что человеку для счастья нужно? Заработная плата, жилье. А если есть жилье, то создаются семьи, рождаются дети. Все взаимосвязано.
Какие средства были вложены в устранение последствий аварии на ЧАЭС? Гриц назвал цифру – она поражает.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вы чувствуете уже какую-то отдачу от решений государства, которые есть на уровне района?
Роман Тесленок:
Я сам являюсь многодетным отцом, у меня трое детей, я все эти гарантии чувствую на себе, они на самом деле действуют. Хотел бы добавить про школьников – это бесплатное санаторно-курортное оздоровление, бесплатное питание в общеобразовательных школах.
Дмитрий Рутковский, начальник Главного управления по проблемам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома:
У нас самый жесткий дозиметрический контроль в мире. То есть наши требования очень жесткие. И люди прекрасно понимают, что все продукты питания, которые получаем мы на поле, растения, то, что попадает на перерабатывающие предприятия, – абсолютно безопасны.
Есть единственный момент, касаемо грибов, ягод, что мы собираем в лесу. И местные жители прекрасно понимают, что собирать надо очень аккуратно. Если собрал, то есть у нас возможность бесплатно проверить грибы, ягоды – это санстанции и лесхозы.
К сожалению, есть недобросовестные люди, которые собирают грибы и ягоды, отвозят подальше, понимая, что в Петрикове и в Житковичах чистая территория, там подозрений будет меньше, что это грязная продукция. Поэтому мы всех предупреждаем и просим не покупать в неустановленных местах.
Кирилл Казаков:
Насколько мы сейчас профессиональны в области защиты от радиации?
Мария Герменчук, заместитель директора по научной работе МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ:
В Европе мы имеем самые высокие стандарты в этой области, и эти высокие стандарты появились у нас из-за того, что Чернобыльская авария потребовала максимального уровня рационной защиты. Результат мы видим – ни одной пробы с 2018 года.
В общественном производстве то, что идет в розничную сеть, – превышений уже нет. И резко уменьшилось количество проб молока с превышениями контрольных уровней в частном секторе.
То есть меры, которые были приняты, действуют. Все это хорошо до тех пор, пока мы эти меры продолжаем применять. Уберем меры – ситуация может измениться.
Замминистра труда и соцзащиты рассказал о гарантиях для белорусов в Чернобыльской зоне – читайте здесь.