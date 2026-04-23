Почвы постепенно вводят в оборот – в Гомельской области восстанавливают земли после аварии на ЧАЭС

Практически 40 лет прошло с той апрельской ночи, когда взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Беларуси эта дата – не просто строчка в истории. Почти четверть нашей страны оказалась загрязнена радионуклидами. Тогда казалось, что многие земли потеряны навсегда. Но спустя десятилетия белорусы живут здесь, не оглядываясь в прошлое. Радиофобия, которая когда-то была страшнее самой радиации, ушла. А на смену ей пришли уверенность и прагматичный расчет: как безопасно выращивать урожай, как строить дома и растить детей на родной земле. Как за 40 лет загрязненные территории не просто реабилитировали, а превратили в зоны устойчивого развития? На примере Гомельской области расскажет Анна Корольчук.

После аварии на Чернобыльской АЭС 56 районов Беларуси – почти четверть страны – оказались загрязненными цезием-137. Только в Гомельской области радиоактивные выпадения заняли более 200 тысяч гектаров плодородных земель. Но постепенно ситуация меняется – усилиями ученых, аграриев и при поддержке государства их постепенно возвращают в хозоборот. Свою роль сыграли глубокая обработка почв, известкование и внесение минеральных удобрений.

Павел Гусарев, ведущий агроном отделения «Старое село» сельхозпредприятия «Тепличное»:

Уже могу выращивать все! Отдали в оборот мне эту землю. Сеем кукурузу. Вношу органику, минеральные удобрения, подкармливаю кукурузу. Земли здесь отличные. В 2026 году хозяйство получит первый урожай – поле в 270 гектаров даст дополнительные 4 тысячи тонн силоса. Прежде чем сделать заключение о безопасности почвы, проводят тщательную проверку по агрохимическому составу и радиометрии.

Что именно можно выращивать на пострадавших территориях, знают в Институте радиобиологии Академии наук. Ученые разработали специальный онлайн-калькулятор, который позволяет прогнозировать содержание радионуклидов в сельхозпродукции. Данные собирали на опытных участках в Брагинском и Ветковском районах.

Сергей Исаченко, старший научный сотрудник Института радиобиологии Национальной академии наук Беларуси:

Изучен весь спектр сельскохозяйственных культур по накоплению радионуклидов, системы применения удобрений и защитных мер по каждой из этих культур, чтобы добиваться максимума урожайности и минимума накопления радионуклидов в продукции этой культуры. Также разработано большое количество рекомендаций для сельскохозяйственных организаций. Разработали комплексные добавки для скота, которые нормализуют минеральный обмен веществ и не позволяют стронцию переходить в организм животных. Получение нормативной продукции – результат того, что разработанная годами система защитных мер действует уверенно. В стране реализовано 6 государственных программ по преодолению последствий Чернобыльской аварии. И если первые из них носили защитный и реабилитационный характер, то две последние нацелены на устойчивое социально-экономическое развитие районов.