Александр Лукашенко «Уралкалию»: Главное, чтобы мы с вами все-таки в этой неразберихе и после нее вышли с наименьшими потерями

Новости Беларуси. Президент Беларуси предлагает «Уралкалию» определиться, как действовать в перспективе в интересах двух стран. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 апреля на встрече с заместителем председателя Совета директоров «Уралкалия», председателем Совета директоров компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным. Глава государства встретился с одним из крупнейших бизнесменов России по его просьбе.

Крупный пакет акций «Уралкалия» (это около 20%) — «Уралхим» приобрёл в декабре 2013 года. В настоящее время стороны заинтересованы в построении взаимовыгодного бизнеса. Ведь сложившаяся ситуация негативно сказалась на всем калийном рынке. В том числе повлекла падение цен и на другие удобрения.

Президент подчеркнул о готовности к открытому и честному обсуждению всех вопросов. По словам главы государства, сегодня главное выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями, а также получить от этого не постоянные убытки, а дивиденды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В какой-то степени это особая историческая встреча после того, что происходило у нас в отношениях с бывшими акционерами вашей компании. Очень знаково то, что вы приехали к нам для обсуждения проблем, которые существуют еще сегодня, наверное, в отношениях между нашими компаниями, может быть, даже и между государствами какой-то осадок остался. Самое главное — нам надо посоветоваться, как будем жить дальше, как будем действовать в перспективе. Сегодня мы уже убеждены, что от того, что произошло на калийном рынке, никто не выиграл как минимум. Мы так и предполагали в свое время. Нам бы сегодня определиться, как мы будем действовать дальше в интересах наших компаний и наших государств. Мы готовы к обсуждению этих вопросов. Некоторые наши принципиальные позиции вы знаете, мы их никогда не скрывали и не скрываем. Может быть, у вас будут какие-то предложения. Я думаю, что мы сможем откровенно поговорить, обменяться мнениями о ситуации вокруг нас, особенно фактор Украины и дестабилизация обстановки в западном регионе, как это влияет, будет влиять на позиции, ваши и наши интересы в ближайшем будущем. Словом, я готов к обсуждению всех вопросов, которые вы хотели бы обсудить. Я, естественно, если у вас будет какой-то интерес, отвечу на ваши вопросы абсолютно искренне, без всякой дипломатии, скрывать здесь нечего. Но главное, чтобы мы с вами все-таки в этой неразберихе и после нее вышли с наименьшими потерями, во-первых. Во-вторых, смогли бы получить от этого не постоянные убытки, а определенные дивиденды, потому что это бизнес и, естественно, он должен быть полезным и вам, и нашей компании, и нашему государству.

Дмитрий Мазепин, председатель Совета директоров ОАО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ», заместитель председателя Совета директоров ОАО «Уралкалий»:

Я абсолютно с вами согласен, что тот конфликт, который произошел с предыдущими акционерами не пошел на пользу ни им, ни другим компаниям, ни всему калийному рынку. Более того, вы, наверное знаете, я также представляю компанию, которая производит азотные удобрения (одно из крупнейших в России), — компания «Уралхим». Я больше того скажу, что падение цен на калийные удобрения повлекло полное падение всех других удобрений, поэтому мы сегодня представляем свои коллективы, своих акционеров. За нами стоят тысячи человек рабочих (шахтеров или тех, кто работает на фабриках). Они, конечно, заинтересованы в каком-то уверенном будущем в тех компаниях, в которых они работают. Моя цель, как одного из основных акционеров, обеспечить это развитие для компании и, принимая решение о том, чтобы войти в капитал компании «Уралкалий», мы, конечно, думали о том и надеялись, что мы сможем создать что-то новое и приумножить то, что было, а не рушить или дестабилизировать обстановку. Я все-таки считаю, что я предприниматель, я не политик, безусловно, те конфликты и внешние события, которые вы упомянули, они не на руку никому. Соответственно, я приложу все силы для того, чтобы сделать бизнес взаимовыгодным, чтобы он был на благо всех рабочих, чтобы мне не было стыдно приезжать сюда, потому что я делаю какое-то хорошее дело.

Напомним, о громком «калийном деле» заговорили в прошлом году. Махинации негативно сказались на всём рынке. Потери понесли две страны. В отношении должностных лиц калийной компании были возбуждены уголовные дела. Кстати, сегодня Следственный комитет Беларуси принял решение о передаче российской стороне уголовного дела в отношении бывших должностных лиц БКК.

Российское следствие оценило причинённый белорусским компаниям ущерб по делу «Белорусской калийной компании» в более чем 90 миллионов долларов. Белорусские компании признаны потерпевшими по расследуемому в России уголовному делу в отношении бывших должностных лиц БКК.

Сергей Воробьев, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Республики Беларусь:

Таким образом, российские следователи приняли решение и пришли к выводу о том, что нашим субъектам хозяйствования причинен вред действиями Баумгертнера, а также ущерб на сумму более 90 миллионов долларов США.