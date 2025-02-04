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Год благоустройства – в Октябрьском районе появятся две новые зоны отдыха

04 февраля 2025 17:41
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В 2025-м в Октябрьском районе появятся две новые зоны отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одна из них – в Соколе. Это будет экотропа с использованием камня, дерева и железа.

Год благоустройства – в Октябрьском районе появятся две новые зоны отдыха-2

Вторую оборудуют в районе улицы Брестской возле курасовщинского водохранилища. Сейчас разрабатывается план по благоустройству на 2025-й. Акцент на обновление дворовых площадок и спортивных сооружений. Кроме того, проведут капремонт шести домов, включая историческое здание на улице Московской.

Год благоустройства – в Октябрьском районе появятся две новые зоны отдыха-4

Дмитрий Липницкий, заместитель главы администрации Октябрьского района:
По улице Могилевской будет выполнен комплексный ремонт одного из дворов с привлечением средств населения и гражданских инициатив. С устройством велопарковки и заменой оборудования. Но это один из дворов. В каждом дворе мы будем проводить работы по замене детского игрового оборудования и замене спортивного инвентаря, который там может присутствовать. И, соответственно, благоустройство тротуара, пешеходных связей. Будем это совершенствовать, увеличивать в объеме и выполнять эти работы.

В планах и внедрение новаций. В одном из домов хотят обустроить бесключевой доступ в подъезд. Так, с помощью специального приложения на телефоне можно будет открыть дверь и вызвать лифт. Сейчас проводится опрос жильцов.

# Год благоустройства # Дмитрий Липницкий

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