Год благоустройства – в Октябрьском районе появятся две новые зоны отдыха

В 2025-м в Октябрьском районе появятся две новые зоны отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одна из них – в Соколе. Это будет экотропа с использованием камня, дерева и железа.

Вторую оборудуют в районе улицы Брестской возле курасовщинского водохранилища. Сейчас разрабатывается план по благоустройству на 2025-й. Акцент на обновление дворовых площадок и спортивных сооружений. Кроме того, проведут капремонт шести домов, включая историческое здание на улице Московской.

Дмитрий Липницкий, заместитель главы администрации Октябрьского района:

По улице Могилевской будет выполнен комплексный ремонт одного из дворов с привлечением средств населения и гражданских инициатив. С устройством велопарковки и заменой оборудования. Но это один из дворов. В каждом дворе мы будем проводить работы по замене детского игрового оборудования и замене спортивного инвентаря, который там может присутствовать. И, соответственно, благоустройство тротуара, пешеходных связей. Будем это совершенствовать, увеличивать в объеме и выполнять эти работы.

В планах и внедрение новаций. В одном из домов хотят обустроить бесключевой доступ в подъезд. Так, с помощью специального приложения на телефоне можно будет открыть дверь и вызвать лифт. Сейчас проводится опрос жильцов.