В Минске появится уникальный сквер с игровым комплексом и музыкальным уголком

Барабаны, ксилофон, маракасы, а еще специальные лавочки для малоподвижных людей. Уникальный сквер с игровым комплексом и музыкальным уголком появится в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Барабаны, ксилофон, маракасы, а еще специальные лавочки для малоподвижных людей. Уникальный сквер с игровым комплексом и музыкальным уголком появится в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Зеленую зону монтируют во дворе дома № 2 на улице Могилевской. Сейчас специалисты занимаются оборудованием пешеходных связей: часть из них восстанавливается, другая – создается с нуля. Особое внимание озеленению: здесь высадят уникальную Аллею ЖКХ. Установят также малые архитектурные формы, а еще возведут новый игровой комплекс со специальным резиновым покрытием. Ежедневно на участке трудится порядка 15 человек.
Дмитрий Липницкий, заместитель главы администрации Октябрьского района:
В рамках Года благоустройства силами ЖКХ и населения в районе обустраивается три зоны отдыха, три локации. Здесь ранее был сквер ЖКХ, который пришел в негодность с учетом времени постройки. Общая площадь озелененной территории, на который происходит наведение порядка, составляет 420 квадратных метров. Локацию планируем завершить к 7 ноября.