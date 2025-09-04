В Минске появится уникальный сквер с игровым комплексом и музыкальным уголком

Барабаны, ксилофон, маракасы, а еще специальные лавочки для малоподвижных людей. Уникальный сквер с игровым комплексом и музыкальным уголком появится в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зеленую зону монтируют во дворе дома № 2 на улице Могилевской. Сейчас специалисты занимаются оборудованием пешеходных связей: часть из них восстанавливается, другая – создается с нуля. Особое внимание озеленению: здесь высадят уникальную Аллею ЖКХ. Установят также малые архитектурные формы, а еще возведут новый игровой комплекс со специальным резиновым покрытием. Ежедневно на участке трудится порядка 15 человек.