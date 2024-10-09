Всемирный день почты отмечают 9 октября в Беларуси – какие сувениры подготовил Минсвязи?

К празднику, а в 2024 году Всемирному почтовому союзу 150 лет, Минсвязи выпустит в обращение специальную марку. Каждый участник акции «Почтовая викторина» после регистрации в мобильном приложении национального оператора получит памятный брендированный сувенир, если правильно ответит на вопросы.

Дмитрий Корзун, начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Беларуси:

Этот год – это Год качества. И Министерство связи очень много делает для того, чтобы люди на местах увидели заботу государства в отношении их, чтобы каждый день видели, что что-то улучшается. И чтобы мы немножко опережали потребности не только населения, но и, самое главное, всех отраслей экономики.

В сельской местности и в регионах почта доставляется пять раз в неделю, а в областных центрах и столице – шесть дней из семи. В Беларуси услуги почтовой связи доступны: только устройств комплекса «Мобильный почтальон» более шести тысяч.