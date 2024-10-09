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Всемирный день почты отмечают 9 октября в Беларуси – какие сувениры подготовил Минсвязи?

09 октября 2024 07:30
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Всемирный день почты отмечается 9 октября. Национальный оператор, благодаря развитой инфраструктуре, оказывает универсальную услугу почтовой связи, а также обеспечивает социальные стандарты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирный день почты отмечают 9 октября в Беларуси – какие сувениры подготовил Минсвязи?-2

К празднику, а в 2024 году Всемирному почтовому союзу 150 лет, Минсвязи выпустит в обращение специальную марку. Каждый участник акции «Почтовая викторина» после регистрации в мобильном приложении национального оператора получит памятный брендированный сувенир, если правильно ответит на вопросы.

Всемирный день почты отмечают 9 октября в Беларуси – какие сувениры подготовил Минсвязи?-4

Дмитрий Корзун, начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Беларуси:
Этот год – это Год качества. И Министерство связи очень много делает для того, чтобы люди на местах увидели заботу государства в отношении их, чтобы каждый день видели, что что-то улучшается. И чтобы мы немножко опережали потребности не только населения, но и, самое главное, всех отраслей экономики.

В сельской местности и в регионах почта доставляется пять раз в неделю, а в областных центрах и столице – шесть дней из семи. В Беларуси услуги почтовой связи доступны: только устройств комплекса «Мобильный почтальон» более шести тысяч.

# Министерство связи и информатизации Республики Беларусь # Почта Беларуси # Дмитрий Корзун # Год качества

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