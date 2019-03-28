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Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии

28 марта 2019 17:23
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Новости Беларуси. Бумага и картон по мировым стандартам. Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии -1

Если предприятие выйдет на проектную мощность, то за сутки на нем будет выпускаться продукции почти миллион долларов. Львиная доля целлюлозы пойдет за границу. Запуск завода – стратегически важный шаг и для всей экономики страны. Производство целлюлозы в деревообработке – одна из самых высокодоходных статей.   

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии -4

Одна тонна на экспорт такой продукции в пять раз дороже экспорта древесины, из которой она производится. Уже сегодня на предприятие заняты более двух тысяч человек. Обещают, что новые рабочие места будут еще создаваться.

Евгений Поболовец о новом направлении для белорусской деревообработки.   

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии -7

О создании в Беларуси завода по производству сульфатной беленой целлюлозы задумались еще в 2010-м. Тогда же подписали контракт с китайцами на создание производства мощностью 400 тысяч тонн продукции в год. Уже сейчас из 650 тонн целлюлозы, которую здесь производят в сутки, до 90 % уходит на экспорт.   

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии -10

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии -12

Евгений Поболовец, СТВ:   
Вот эта древесина самого низкого качества. Изъеденная короедом, она не пригодна для производства мебели или любой другой продукции. Но благодаря уникальной технологии в Светлогорске из нее все же делают продукт мирового уровня.   

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии -15

Вот эта так называемая северная целлюлоза, она прочнее, чем тростниковая. И потому спрос на неё есть даже в Бразилии.

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии -18

А еще в странах ЕС и, естественно, в Китае – крупнейшем рынке сбыта. Целлюлозное производство на рынках ЕАЭС есть только в России, но там последний такой завод открывали еще в 80-х прошлого века.   

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии -21

За последние 40 лет с нуля завод построили только в Беларуси. При том, что спрос на товарную целлюлозу в мире за 10 лет вырос на 10 миллионов тон. И прогнозируется не только дальнейший рост спроса, но и самой цены на эту продукцию.   

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии -24

Юрий Крук, генеральный директор Светлогорского ЦКК:  
Задача стоит  переработать тот объем древесины, которая у нас есть. Это порядка 2,5 миллионов метров кубических древесины балансовой по году, которая раньше вывозилась за пределы страны. Мы сегодня же ее перерабатываем, получаем валютную выручку, задействованы люди, платятся налоги и получаем добавленную стоимость в виде переработки.   

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии -27

В цифрах это выглядит так: при переработке одного кубометра древесины в плиту ДСП цена будет 100 долларов, в фанеру – 130, в целлюлозу – 200. Но, кроме очевидного экономического эффекта, здесь решается и вопрос импортозамещения. Из целлюлозы в нашей стране делают десятки наименований товаров – от тетрадей, обоев до продукции санитарной гигиены.   

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии -30

Дмитрий Алейников, председатель Светлогорского райисполкома:   
До 2025 года мы получим порядка 300 миллионов рублей в виде налогов в бюджет района.   

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии -33

В строительство завода вложили 800 миллионов долларов инвестиций. Ожидается, что окупятся такие затраты уже через 8 лет.   

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии -36



Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»:
С вводом этого завода и завода в Добруше еще прибавится на экспорт почти полмиллиарда продукции. Это говорит о масштабах двух проектов. Я думаю, что в 2020-ом году мы подпишем акт ввода по Добрушу.   

Для обоих райцентров создание таких производств – это еще и рабочие места. Уже сейчас в Светлогорске это сотни новых вакансий. Но помимо трудоустройства и высокой зарплаты, горожан в свое время интересовали и вопросы экологии.

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии -39

Андрей Сущевич, председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Как чувствуете, запаха дурнопахнущих веществ нет. Контроль за этим будет вести как само предприятие, так и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.   

Завод беленой целлюлозы станет драйвером экономического роста для Светлогорска. Рассказываем об уникальной технологии -42

Сегодня предприятие соответствуют самым высоким мировым стандартам экологической безопасности. И уже к 1 июля здесь планируют выйти на выпуск 850 тонн продукции в сутки. Выход на проектную мощность – перспектива ближайших лет.     

# Предприятия Беларуси # Экономика # Юрий Крук # Дмитрий Алейников # Юрий Назаров # Андрей Сущевич # Фотофакт

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