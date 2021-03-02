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Искривление носовой перегородки. Какие причины и в каких случаях нужно делать операцию?

02 марта 2021 10:28
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По статистике, искривлением носовой перегородки страдает половина населения, причем у мужчин оно встречается чаще. Самая распространенная причина – физиологическая, она происходит в период полового созревания. Посттравматическая – из-за внешнего воздействия, например, после полученной травмы. Иногда перегородка искривляется из-за инородного тела или полипов.  

Искривление носовой перегородки. Какие причины и в каких случаях нужно делать операцию? -1

Борис Давидюк, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:  
Нос сам по себе является органом парным. Носовая перегородка разделяет правую и левую половину носа, она находится посередине, состоит из перпендикулярной пластинки решетчатой кости, четырехугольного хряща и сошниковой кости. Хрящ препятствует нормальной аэродинамике и струя воздуха, неправильно проходя через полость носа, высушивает слизистые. Высушенные слизистые не могут выполнять свою нормальную физиологическую роль, воспаляются и это способствует нарушению функции очистительной носа и нарушению функции слуховой трубы. Вот эта недостаточно хорошо работающая слизистая оболочка может способствовать возникновению хронических воспалений пазух: гаймориты, фронтиты, отиты, т. е. это часто возникает у людей.  

Искривление носовой перегородки. Какие причины и в каких случаях нужно делать операцию? -4

Никаких методов лечения, кроме оперативного, не бывает. Такая процедура называется септопластика и представляет собой удаление части хрящевой или костной перегородки носа под слизистой оболочкой. Заложенность во сне, затрудненное дыхание, а также храп – повод обратиться к специалисту.  

Искривление носовой перегородки. Какие причины и в каких случаях нужно делать операцию? -7

Борис Давидюк:  
Если человек ложится спать и ему закладывает нос при отсутствии аллергии, простуды, вроде человек здоров, такому человеку стоит обратиться на консультацию, обследоваться и если выявляется искривление носовой перегородки, если выявляется вазомоторный ринит хронический, если возникает гипертрофия мягкого неба, то необходимо оперировать данного человека чаще под наркозом. Выделяется структура носовой перегородки: четырехугольный хрящ, сошник и убирается лишний хрящ, иссекается любым инструментом.  

Искривление носовой перегородки. Какие причины и в каких случаях нужно делать операцию? -10

Такого, как раньше, люди боятся операции на носовой перегородке, что будут ломать, ничего там ломать не надо, все делается максимально щадяще. Иссекаются полоски хряща либо костные небольшие гребни, которые мешают установить структуру перегородки в нормальном положении.  

Искривление носовой перегородки. Какие причины и в каких случаях нужно делать операцию? -13

Если операция выполнена качественно, как правило, эффект сохраняется на всю жизнь.  

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