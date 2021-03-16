«Нарушается качество сна и возникает микро-пробуждение». Почему человек храпит и как это можно вылечить?

Значительную часть времени мы проводим во сне. При этом, согласно статистике, храпит во сне каждый пятый человек на Земле. И если чаще от храпа страдают близкие, вибрирующий звук может стать сигналом опасности для самого человека, ведь во время сна его организм недополучает кислород, в итоге гипоксию испытывают все органы, особенно головной мозг.

Ирина Артющик, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Храп возникает, когда есть препятствие воздуху при прохождении дыхательных путей. Нарушается качество сна и возникает микро-пробуждение. За столь простым симптомом иногда скрываются очень серьезные заболевания. Заболевания сердечно-сосудистой системы, нервные болезни, болезни ЛОР-органов, эндокринные болезни, болезни щитовидной железы, гипотиреоз, акромегалия, сахарный диабет первого и второго типа, избыточный вес, ожирение и ряд других проблем.

Причины храпа можно разделить на две большие группы. Анатомические – при сужении верхних дыхательных путей. Это искривление носовой перегородки, полипы, увеличение аденоидов, смещение нижней челюсти и излишний вес. А вот к функциональной группе относятся дефицит сна, снижение функций щитовидной железы, прием снотворных препаратов и даже менопауза.

Борис Давидюк, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Если домочадцы начинают человека будить по ночам из-за того, что он им мешает спать, это уже сигнал, что проблема серьезная и проблемой надо заниматься. Совсем точка невозврата, если у человека наблюдаются периоды остановки дыхания во сне – это опасно уже для жизни, такой человек может просто умереть во сне. Поэтому если человек с утра просыпается, у него головная боль, повышенное артериальное давление, в течение дня у него сонливость, тут уже стоит задуматься, а нет ли вот этой, кроме самого вот такого «музыкального» нарушения, еще и остановки дыхания во сне.

Для предотвращения храпа даже используют специальные приспособления – соски и носорасширители. А вот от снотворного специалисты советуют отказаться, наиболее эффективна привычка спать на боку или на животе.

Борис Давидюк:

Только после устранения общих причин можно прибегнуть к хирургическому лечению храпа. Если у человека не дышит нос, искривленная носовая перегородка, хронический ринит, синусит, полипозный риносинусит, необходимо сначала лечить эту патологию. После этого уже заниматься непосредственно хирургическим лечением изменений, которые возникли в ротоглотке. Есть различные вмешательства: от минимальных – увулотомия – подрезание язычка, это можно под местной анестезией сделать, так и более адекватное – это выполнить под наркозом. По длительности операции – 10-15 минут выполняется вмешательство на мягком нёбе, убирается избыточная ткань, после этого человек просыпается и в принципе через пару часов уже может принимать пищу вроде мороженого, йогурта, что-то прохладное и мягкое.