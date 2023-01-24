Что такое синусит и почему нельзя прогревать нос? Поговорили с врачом

При попадании инфекции в организм первыми с ними сталкиваются ЛОР-органы. Согласно статистике, до 15 % населения страдают от синусита, у детей такая патология встречается намного чаще.

Борис Давидюк, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Причины синусита – это осложнения острых респираторных заболеваний. После простуды. Человек заболел, проболел где-то 7-9 дней, у него сохраняется температура, головная боль. Тогда следует обратиться к специалисту по поводу диагностики синусита. Также причиной может быть осложнение процессов в области коренных зубов.

Синусит – воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа. К симптомам можно отнести заложенность носа, гнойные выделения, головную боль и даже боль в области затылка. Игнорирование заболевания может сулить серьезными проблемами со здоровьем, вплоть до менингита и воспаления зрительного нерва. Борис Давидюк:

Есть острый, хронический. То есть острый – это возникший непосредственно после инфекции, который идет где-то в течение месяца. Хронический – это более длительное течение заболевания, больше 4 месяцев идет. Лечится каждый случай индивидуально. Как правило, это капли в нос и антибиотики.

Существуют и хирургические подходы в лечении синусита. Применяют их в особых случаях – при неэффективности консервативного лечения. Также показанием могут быть особенности анатомического строения. Борис Давидюк:

Это либо пункции пазух, либо эндоскопические вмешательства на околоносовых пазухах. То есть на современном уровне. Если это хронический процесс, далеко зашедший, в некоторых случая выполняются традиционные вмешательства. Но это большая редкость. Ни в коем случае нельзя, как раньше делали, прогревания. Если мы не знаем, что там происходит, то не надо греть и заниматься самолечением.