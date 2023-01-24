Что такое синусит и почему нельзя прогревать нос? Поговорили с врачом

При попадании инфекции в организм первыми с ними сталкиваются ЛОР-органы. Согласно статистике, до 15 % населения страдают от синусита, у детей такая патология встречается намного чаще.
При попадании инфекции в организм первыми с ними сталкиваются ЛОР-органы. Согласно статистике, до 15 % населения страдают от синусита, у детей такая патология встречается намного чаще.
Борис Давидюк, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:
Причины синусита – это осложнения острых респираторных заболеваний. После простуды. Человек заболел, проболел где-то 7-9 дней, у него сохраняется температура, головная боль. Тогда следует обратиться к специалисту по поводу диагностики синусита. Также причиной может быть осложнение процессов в области коренных зубов.
Синусит – воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа. К симптомам можно отнести заложенность носа, гнойные выделения, головную боль и даже боль в области затылка. Игнорирование заболевания может сулить серьезными проблемами со здоровьем, вплоть до менингита и воспаления зрительного нерва.
Борис Давидюк:
Есть острый, хронический. То есть острый – это возникший непосредственно после инфекции, который идет где-то в течение месяца. Хронический – это более длительное течение заболевания, больше 4 месяцев идет. Лечится каждый случай индивидуально. Как правило, это капли в нос и антибиотики.
Существуют и хирургические подходы в лечении синусита. Применяют их в особых случаях – при неэффективности консервативного лечения. Также показанием могут быть особенности анатомического строения.
Борис Давидюк:
Это либо пункции пазух, либо эндоскопические вмешательства на околоносовых пазухах. То есть на современном уровне. Если это хронический процесс, далеко зашедший, в некоторых случая выполняются традиционные вмешательства. Но это большая редкость. Ни в коем случае нельзя, как раньше делали, прогревания. Если мы не знаем, что там происходит, то не надо греть и заниматься самолечением.
Чтобы предупредить появление синусита, устраните предрасполагающие факторы и своевременно лечите простудные заболевания и болезни ЛОР-органов. Регулярно посещайте стоматолога и следите за здоровьем ваших зубов.
Борис Давидюк:
При своевременном обращении, как правило, синусит лечится консервативно. В течение 1-2 недель человеку удается вернуться к нормальному состоянию. Если же случай запущенный, то, конечно, лечится дольше. Зачастую приходится применять достаточно сложные операции, после которых также идет очень долгое восстановление. Поэтому лучше этого не допускать и обращаться своевременно.
*На правах рекламы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!