Квесты, тир и альпинистская вышка. В Минске прошла акция «За безопасность вместе»

Новости Беларуси. Квесты, тир и альпинистская вышка. 3 июня в парке Горького прошел праздник для детей «За безопасность вместе!». Организатором мероприятия стала столичная милиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей ждало множество интерактивов. Среди них квесты, викторины и спортивные игры. А также учебные зоны, где ребята смогли ознакомиться с правилами дорожного движения и даже получить детские права. Любители экстрима опробовали машину-перевертыш и автолестницу МЧС. Для тех, кто хотел пострелять, организаторы подготовили сразу два тира: пневматический и пейнтбольный. А для самых маленьких отдыхающих – гоночные авто. Самым зрелищным моментом праздника стали показательные выступления бойцов отряда милиции особого назначения и кинологов Департамента охраны. Праздничное настроение поддерживали артисты духового оркестра ГУВД и военнослужащие роты почетного караула.

Артем Нехай, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома: В рамках профилактической республиканской акции «Внимание – дети!» столичная милиция подготовила семейно-развлекательный праздник для детей и родителей. Чтобы напомнить, как детям себя безопасно вести на улице, дома. Родителям, чтобы они также напоминали свои детям, сами не нарушали, потому что дети берут пример именно со взрослых.

На самом деле очень здорово, нам очень нравится, дети довольны – и пострелять, и посмотреть на сотрудников. Потому что живьем это совершенно по-другому воспринимается, очень здорово.

Мы с детьми пришли, пробовали стрелять в тире, залезать на ящики. Вот сейчас с ребятами попробовали оживить человека, это очень важно сделать своими руками. Очень хорошо, что сегодня есть возможность просто все увидеть, попробовать самим.

Во время каникул особое внимание – профилактической работе. До 5 июня в стране проходит спецмероприятие МВД «Внимание – дети!».