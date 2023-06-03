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Квесты, тир и альпинистская вышка. В Минске прошла акция «За безопасность вместе»

03 июня 2023 19:23
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Новости Беларуси. Квесты, тир и альпинистская вышка. 3 июня в парке Горького прошел праздник для детей «За безопасность вместе!». Организатором мероприятия стала столичная милиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квесты, тир и альпинистская вышка. В Минске прошла акция «За безопасность вместе»-1

Гостей ждало множество интерактивов. Среди них квесты, викторины и спортивные игры. А также учебные зоны, где ребята смогли ознакомиться с правилами дорожного движения и даже получить детские права. Любители экстрима опробовали машину-перевертыш и автолестницу МЧС. Для тех, кто хотел пострелять, организаторы подготовили сразу два тира: пневматический и пейнтбольный. А для самых маленьких отдыхающих – гоночные авто. Самым зрелищным моментом праздника стали показательные выступления бойцов отряда милиции особого назначения и кинологов Департамента охраны. Праздничное настроение поддерживали артисты духового оркестра ГУВД и военнослужащие роты почетного караула.

Квесты, тир и альпинистская вышка. В Минске прошла акция «За безопасность вместе»-4

Артем Нехай, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В рамках профилактической республиканской акции «Внимание – дети!» столичная милиция подготовила семейно-развлекательный праздник для детей и родителей. Чтобы напомнить, как детям себя безопасно вести на улице, дома. Родителям, чтобы они также напоминали свои детям, сами не нарушали, потому что дети берут пример именно со взрослых.

Квесты, тир и альпинистская вышка. В Минске прошла акция «За безопасность вместе»-7

На самом деле очень здорово, нам очень нравится, дети довольны – и пострелять, и посмотреть на сотрудников. Потому что живьем это совершенно по-другому воспринимается, очень здорово.

Квесты, тир и альпинистская вышка. В Минске прошла акция «За безопасность вместе»-10

Мы с детьми пришли, пробовали стрелять в тире, залезать на ящики. Вот сейчас с ребятами попробовали оживить человека, это очень важно сделать своими руками. Очень хорошо, что сегодня есть возможность просто все увидеть, попробовать самим.

Во время каникул особое внимание – профилактической работе. До 5 июня в стране проходит спецмероприятие МВД «Внимание – дети!».

# Правила безопасности # общество # Артем Нехай # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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