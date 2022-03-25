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С началом тёплого сезона ГАИ усилит контроль за мотоциклистами

25 марта 2022 07:08
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Новости Беларуси. Особое внимание мотоциклистам. С 25 марта по 3 апреля Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию по предупреждению ДТП с участием мототранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С началом тёплого сезона ГАИ усилит контроль за мотоциклистами-1

С наступлением теплой погоды на улицах города появились мотоциклисты, водители мопедов и скутеров. А с увеличением количества такого транспорта на дорогах растет и число дорожных аварий с их участием.  

С началом тёплого сезона ГАИ усилит контроль за мотоциклистами-4

Артем Нехай, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:  
В минувшем году в Минске с участием мотоциклистов зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли, 51 травмирован.  

С началом тёплого сезона ГАИ усилит контроль за мотоциклистами-7

Сотрудники Госавтоинспекции уделят внимание работе по повышению культуры вождения как представителей официальных мотоклубов и движений, так и владельцев двухколесной техники.  

# ГАИ # общество # Артем Нехай # Фотофакт

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