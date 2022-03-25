С началом тёплого сезона ГАИ усилит контроль за мотоциклистами

Новости Беларуси. Особое внимание мотоциклистам. С 25 марта по 3 апреля Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию по предупреждению ДТП с участием мототранспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С наступлением теплой погоды на улицах города появились мотоциклисты, водители мопедов и скутеров. А с увеличением количества такого транспорта на дорогах растет и число дорожных аварий с их участием.

Артем Нехай, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В минувшем году в Минске с участием мотоциклистов зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли, 51 травмирован.