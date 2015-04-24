В каких случаях сотрудникам ГАИ и «скорой» разрешено нарушать ПДД?

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступает около 50 звонков. Все чаще стали поступать звонки от граждан, ставших свидетелями того, как водители оперативных транспортных средств откланяются от ПДД.

Минчанка задает вопрос:

Постоянно вижу, как сотрудники ГАИ нарушают ПДД. Они паркуются в неположенных местах, проезжают на красный свет. Ездят на очень высоких скоростях. Неужели им все можно?

Артем Нехай, временно исполняющий обязанности старшего инспектора об агитации и пропаганде ГАИ Заводского района:

Водители оперативных транспортных средств при включении маячков могут отступать от ПДД. При этом они должны обеспечить безопасность для других участников дорожного движения. Также они могут отходить от правил остановки-стоянки, расположения проезжей части, скоростных режимов, выезд на полосу встречного движения.

Жительница Бобруйска задает вопрос:

Видела, как «скорая» ехала сначала совершенно спокойно, а потом, подъезжая к светофору красного света, включила мигалку, проехала его и поехала дальше уже без мигалок.

Александр Жинко, главный врач учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи»:

Случаи, в которых водитель бригады скорой помощи может отступать от правил дорожного движения, определены постановлением Совета Министров. Это когда бригада скорой помощи следует на экстренный вызов, доставляет пациента, который нуждается в экстренной госпитализации и когда бригада оказывает помощь пациенту либо на проезжей части, либо в стоящем автомобиле. Решение о применении звуковой и световой сигнализации принимает старший бригады.

Как мы уже поняли, водителям оперативных транспортных средств позволено многое, если не сказать, что все, но главное для них, как бы они ни отклонялись от ПДД — создавать безопасную ситуацию на дороге.

А нашим телезрителям хотелось бы посоветовать одно — соблюдайте правила дорожного движения и удачи вам на дорогах.