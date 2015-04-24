Нетрезвого мужа, который вез жену в роддом, лишили водительских прав

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступает около 50 звонков. Все чаще стали поступать звонки от граждан, ставших свидетелями того, как водители оперативных транспортных средств откланяются от ПДД.

Минчанин задает вопрос:

Моя жена была беременная, мы находились дома, я немного выпил. И тут у жены начались схватки. Мы не могли дозвониться в скорую и мне пришлось сесть за руль. Меня остановили сотрудники ГАИ. Не обращая внимания на то, что моя жена рожала, заставили пройти освидетельствование. Теперь меня лишили прав. Неужели нет каких-то экстренных ситуаций или каких-то исключений из правил?

Артем Нехай, временно исполняющий обязанности старшего инспектора об агитации и пропаганде ГАИ Заводского района:

Если произошло какое-то чрезвычайное происшествие (роды, помощь неотложную надо оказать) и вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, то правила нарушать вам никто не дает. Вы должны обратиться за помощью 103. Служба оперативно к вам приедет, объяснить им, что экстренно нужна помощь, и они безопасно доставят в больницу.

Нашим телезрителям хотелось бы посоветовать одно — соблюдайте правила дорожного движения и удачи вам на дорогах.