Какое давление считается артериальной гипертензией? Врач медцентра «Нордин» рассказал о заболевании

Артериальная гипертензия – один из самых распространенных недугов в мире. Причин повышенного давления много. Иногда оно связано с наследственностью, но чаще всего мы сами создаем себе проблемы. Неправильное питание с избытком соли, стрессы, курение – все эти факторы, которые постепенно забивают наши сосуды и заставляют сердце работать с перегрузкой.

Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Артериальная гипертензия – это стойкое повышение артериального давления выше 140 на 90. Считается, что 140 на 90 – это тоже артериальная гипертензия. Это заболевание довольно сильно распространено. Очень часто его называют тихим убийцей, потому что мы не чувствуем симптомов, которые вызывают артериальную гипертензию. Симптомы могут маскироваться. Например, головная боль. У кого она не бывает?

Иногда могут появляться головокружения, шум в ушах, мушки перед глазами. Но многие списывают это на усталость или плохую погоду. И в этом кроется главная опасность. Пока человек не обращает внимания, болезнь продолжает разрушать его организм. Андрей Авдеюк:

Люди в более зрелом возрасте часто приходят ко мне например на прием, и они говорят: мое хорошее давление там 150 на 90, 150 на 100, я хорошо себя чувствую, поэтому зачем мне что-то лечить. Но если это стойкое повышение давления, это уже конкретно артериальная гипертензия. Артериальная гипертензия делится по рискам от «1» до «4». «1» – самый слабый риск развития сердечно-сосудистых катастроф, «4» – самый высокий риск развития сердечно-сосудистых катастроф. На это смотрит доктор на приеме, чтобы адекватно выписать соответствующую терапию.

Сердце, работая в таком режиме, постепенно изнашивается, что может привести к инфаркту или сердечной недостаточности. Сосуды головного мозга тоже страдают, увеличивая риск инсульта. Почки, которые фильтруют кровь, подвергаются нагрузке, что может привести к их поражению. Глаза, ноги – ни один орган не застрахован от влияния гипертензии. Андрей Авдеюк:

Артериальное давление необходимо мерить правильно, потому что иногда мы можем мерить, закинув ногу за ногу, что неверно. Иногда мы можем мерить в неудобных положениях. Надо сесть, расслабиться, посидеть минут 5-10 и только после этого мерить артериальное давление. Причем мерить надо трижды и брать среднюю цифру, которая у нас получилась с помощью измерений.