Последствия могут быть серьёзные. Что делать, если укусил клещ?

Весна – это не только время лесных прогулок и загородных поездок, но еще и разгар клещевого сезона. Казалось бы, такие мелкие насекомые, размером не больше булавочной головки, но могут нанести колоссальный вред организму человека.

Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Клещи переносят несколько заболеваний, в частности это лайм-боррелиоз и вирусный энцефалит клещевой. Это достаточно актуально, потому что даже если человек переболеет, то последствия могут быть довольно-таки жесткими. Поражение головного мозга может быть, поражение периферической нервной системы, нарушение чувствительности, нарушение походки.

При укусе насекомое погружает голову в ткани. Чтобы жертва не заметила клеща, он выделяет обезболивающее вещество и цементирующий секрет. Сам вирус или бактерии находятся в теле и слюнных железах клеща. Поэтому чем раньше вы сняли опасное насекомое, тем ниже риск инфицирования. Андрей Авдеюк:

Важно знать, какое заболевание переносит клещ в том или ином регионе. Как правило, эта вся информация есть на сайтах санстанций. Эти исследования проходят каждый год, специалисты знают, на какой территории какой возбудитель превалирует. Например, в Минске в большинстве случаев это энцефалит.

Кровью питаются и самки, и самцы. Но самцам достаточно нескольких часов, чтобы полностью насытиться, а самки могут висеть на жертве по нескольку дней. За это время клещ увеличивается до 120 раз. К слову, насекомое может быть переносчиком сразу нескольких видов инфекций.

Андрей Авдеюк:

Что надо сделать, чтобы клещ не попал и не укусил? Во-первых, носить высокую обувь, плотную, желательно светлую одежду, чтобы сразу можно было увидеть клеща и снять его. Головной убор, плотно одеваемся, наблюдаем друг за другом. По приходу из лесных массивов обязательно обследуем друг друга, чтобы посмотреть есть ли клещи. Клещи очень хитрые, цепляются где угодно.

Между тем, столкнуться с таким опасным насекомым можно не только в лесу. Попасть на тело человека клещ может и в городе. К примеру, в парке, оздоровительном лагере или на пикнике. Андрей Авдеюк:

Если укусил клещ, есть несколько вариантов развития событий. Один из них – можно достать самостоятельно, но при этом вполне может быть, что головка клеща может остаться в ранке, а мы вытащим только тело клеща, поэтому желательно, чтобы с клещом работал профессионал – это хирургический кабинет или поликлиника, приемные покои больницы. В теории можно этого клеща положить в баночку и сдать в санстанцию, посмотреть – есть возбудитель или нет. Вакцинация обеспечит защиту вашего организма от опасного вируса. Для выработки стабильного иммунитета процедуру стоит провести дважды с промежутком в один месяц.