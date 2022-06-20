Истёк срок действия. Какие могут быть штрафы за просроченные водительские права?

Превышение скорости, отсутствие техосмотра, вождение в нетрезвом состоянии – за это и многое другое владельцы авто могут быть привлечены к ответственности. К этому списку также относится и просрочка водительского удостоверения.
Превышение скорости, отсутствие техосмотра, вождение в нетрезвом состоянии – за это и многое другое владельцы авто могут быть привлечены к ответственности. К этому списку также относится и просрочка водительского удостоверения.
Александр Гордиенко, заместитель начальника отдела ГАИ Октябрьского РОВД г. Минска:
Если срок действия водительского удостоверения истек, то вы будете считаться водителем, управляющим транспортным средством, не имея права на управление.
Водителя, который попался впервые, ждет наказание в виде штрафа, его размер существенно увеличивается, если нарушителя поймают еще раз.
Александр Гордиенко:
На первый раз вы отделаетесь штрафом в размере от 5 до 20 базовых величин. В случае управления транспортным средством повторно в течение года, не имея права на управление транспортным средством – штраф до 50 базовых величин.
Обновить документы можно в шести случаях: по окончании срока действия прав, в случае порчи документа, при изменении личных данных, например, фамилии, при выявлении неточностей в документе, при открытии новой категории, по желанию владельца. Услуга платная, но помните, что сумма штрафа гораздо больше и лучше произвести своевременную замену. В некоторых случаях такое нарушение может закончиться административным арестом.
Александр Гордиенко:
В случае неоднократного управления транспортными средствами, не имея права на управления, законодатель предусмотрел уголовную ответственность. На сегодня законом установлен срок действия водительского удостоверения – это 10 лет.
Если водитель управлял автомобилем без прав, попал в аварию и стал виновником ДТП, то страховая компания выставит ему приличный счет. Помимо ремонта собственного авто, на его плечи ляжет ответственность и за починку чужой машины. Чтобы поменять водительское удостоверение, необходимо собрать обязательный пакет документов: заявление о замене, прежние права, паспорт, квитанцию об оплате и медицинскую справку, за ее сроком тоже важно следить.
Андрей Авдеюк, врач-терапевт 1 категории:
Водительская справка получается в специализированных поликлиниках, это 24-я поликлиника в Минске. Комиссия состоит из терапевта, окулиста, хирурга, лор-врача, врача-психиатра и гинеколога для женщин. Чаще всего на 5 лет дается эта справка.