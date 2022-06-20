Истёк срок действия. Какие могут быть штрафы за просроченные водительские права?

Превышение скорости, отсутствие техосмотра, вождение в нетрезвом состоянии – за это и многое другое владельцы авто могут быть привлечены к ответственности. К этому списку также относится и просрочка водительского удостоверения.

Александр Гордиенко, заместитель начальника отдела ГАИ Октябрьского РОВД г. Минска:

Если срок действия водительского удостоверения истек, то вы будете считаться водителем, управляющим транспортным средством, не имея права на управление.

Водителя, который попался впервые, ждет наказание в виде штрафа, его размер существенно увеличивается, если нарушителя поймают еще раз.

Александр Гордиенко:

На первый раз вы отделаетесь штрафом в размере от 5 до 20 базовых величин. В случае управления транспортным средством повторно в течение года, не имея права на управление транспортным средством – штраф до 50 базовых величин.

Обновить документы можно в шести случаях: по окончании срока действия прав, в случае порчи документа, при изменении личных данных, например, фамилии, при выявлении неточностей в документе, при открытии новой категории, по желанию владельца. Услуга платная, но помните, что сумма штрафа гораздо больше и лучше произвести своевременную замену. В некоторых случаях такое нарушение может закончиться административным арестом.