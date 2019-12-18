Минтранс о перевозках в Польшу: 96 % тех, кто получил разрешения – это малые предприятия

Новости Беларуси. В Минтрансе прокомментировали проблему с так называемыми дозволами на въезд для белорусских перевозчиков на территорию Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, две страны обмениваются на паритетной основе одинаковым количеством разрешений. Но Польша использует не все. А вот белорусам их не хватает.

Чтобы уравновесить ситуацию, в 2019 году применили новую формулу выдачи документов. Учитывали три фактора: выручка перевозчика, количество транспортных средств и выданных ранее разрешений. Перевозчики должны были вовремя подать заявку и показать эффективность своей работы. С этой оценкой согласились не все перевозчики. Как сообщили в Минтрансе: к диалогу готовы и уверяют, что новый метод распределения разрешений эффективный.

Алексей Ляхнович, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:

Имеющееся ограниченное количество разрешений распределено максимально эффективно для перевозчика. Все перевозчики имели возможность участвовать в их распределении на равных условиях. Перевозчики, которые не получили разрешения, позиционируют себя как малые предприятия, но среди тех, кто получил разрешения, 96% – это малые предприятия, из них 52% – микроорганизации, до пяти автомобилей. Т.е любой перевозчик, который заявился, прозрачно и эффективно работает на рынке, он разрешение получил.





Перевозчикам, которым не достались дозволы, в Минтрансе посоветовали осваивать новые направления. Пересматривать количество разрешений на первый квартал не будут. Также не будут давать и дополнительные. Однако по итогам первого полугодия посмотрят, сколько разрешений перевозчики использовали. В апреле 2020 года с польской стороной снова будут вести переговоры об увеличении квоты.