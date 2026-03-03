«В Беларуси вас высоко ценят». Лукашенко поздравил Мишустина с 60-летием

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил председателя правительства РФ и Совета министров Союзного государства Михаила Мишустина с 60-летием. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«В Беларуси вас высоко ценят как опытного государственного деятеля, целеустремленного и энергичного руководителя правительства Российской Федерации», – говорится в поздравлении.

Глава Беларуси назвал его опытным государственным деятелем и энергичным руководителем и выразил уверенность, что при его поддержке добрососедские отношения между странами будут и дальше расширяться на благо народов.

«Убежден, что при дальнейшей вашей поддержке сложившиеся добрососедские отношения между Беларусью и Россией продолжат расширяться на благо братских народов наших стран», – подчеркнул Лукашенко.

Лидер Республики Беларусь также пожелал Мишустину крепкого здоровья, сил и успехов в достижении стратегических целей.

Фото: president.gov.by