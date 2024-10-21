Лукашенко: не будем трассы поддерживать в нормальном состоянии – к нам никто не поедет
Сделать путь из городов-спутников в столицу еще более скоростным, связать районные центры с агрогородками, действовать на упреждение в вопросе реконструкции мостов – эти и другие задачи должны быть отражены в дорожной программе на ближайшую пятилетку. Соответствующие поручения 21 октября дал глава государства и расширил темы совещания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметим, в 2023 году было отремонтировано более 3 тысяч километров дорог и 107 мостов. В нынешнем году уже восстановлено более 5 тысяч километров дорожного полотна и 117 мостов. Удвоено и финансирование, до 2,5 миллиарда рублей. Говоря про очередность ремонта дорог, Президент объяснил, почему в приоритете крупные трассы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы тратим деньги, которые платят перевозчики, транспортируя грузы в основном по международным магистралям, основным республиканским дорогам. Мы с них берем деньги и вкладываем в дорожную сеть. В том числе и из бюджета. И если мы не будем основные трассы поддерживать в нормальном состоянии, к нам никто не поедет. Значит, не будет денег вообще на дорожное строительство. Поэтому люди должны понимать, что мы торопимся и прежде всего строим, приводим в порядок и ведем ремонт на этих основных трассах. Каждый год. И будем это делать, потому что они приносят нам деньги. Но деньги какие-то есть, мы их должны направлять на реализацию программы, которую я только что обозначил. Конечно, в населенных пунктах, как мы это делали в Вишове.
Алексей Ляхнович, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Мы по дорогам сделали порядок. Мы ежегодно делаем ранжированный перечень по результатам осенних осмотров. Этот перечень публикуем у себя на сайте автомобильных дорог с картами, схемами, чтобы человек мог видеть ту дорогу, которую будут ремонтировать. И если вдруг его не делают в соответствии с этим перечнем, человек всегда может обратиться. И мы посмотрим, почему его не сделали и кто в этом виноват.
Президент напомнил и про бетонные дороги – сегодня этот материал в приоритете ввиду своей долговечности. Так, с 2015 года в стране возведено и реконструировано порядка 200 километров дорог с цементобетонным покрытием. Они прослужат несколько десятков лет. Еще одна положительная тенденция, которую отметил глава государства, в том, что белорусы начинают покупать участки в деревнях, даже в так называемых неперспективных. Это показатель эффективности госпрограммы по возрождению села в том числе. Сегодня сельская местность привлекательна для людей, а уровень жизни здесь не хуже, чем в городах.
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