Лукашенко: не будем трассы поддерживать в нормальном состоянии – к нам никто не поедет

Сделать путь из городов-спутников в столицу еще более скоростным, связать районные центры с агрогородками, действовать на упреждение в вопросе реконструкции мостов – эти и другие задачи должны быть отражены в дорожной программе на ближайшую пятилетку. Соответствующие поручения 21 октября дал глава государства и расширил темы совещания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, в 2023 году было отремонтировано более 3 тысяч километров дорог и 107 мостов. В нынешнем году уже восстановлено более 5 тысяч километров дорожного полотна и 117 мостов. Удвоено и финансирование, до 2,5 миллиарда рублей. Говоря про очередность ремонта дорог, Президент объяснил, почему в приоритете крупные трассы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы тратим деньги, которые платят перевозчики, транспортируя грузы в основном по международным магистралям, основным республиканским дорогам. Мы с них берем деньги и вкладываем в дорожную сеть. В том числе и из бюджета. И если мы не будем основные трассы поддерживать в нормальном состоянии, к нам никто не поедет. Значит, не будет денег вообще на дорожное строительство. Поэтому люди должны понимать, что мы торопимся и прежде всего строим, приводим в порядок и ведем ремонт на этих основных трассах. Каждый год. И будем это делать, потому что они приносят нам деньги. Но деньги какие-то есть, мы их должны направлять на реализацию программы, которую я только что обозначил. Конечно, в населенных пунктах, как мы это делали в Вишове.