Быть на шаг впереди. В Академии МВД начали готовить операторов беспилотных летательных аппаратов. Основам управления дронами обучают на 3-4 курсах в рамках учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире все больше новых вызовов и угроз, которые требуют своевременного реагирования. С учетом этого в вузе регулярно совершенствуют образовательные программы. Внедряют новые дисциплины. Акцент – на практикоориентированность. Занятия проходит в условиях, максимально приближенных к реальным ситуациям. Так, например, с учетом роста преступлений в интернете в Академии улучшают подготовку специалистов по противодействию киберпреступности. На практических занятиях изучают архитектуру компьютерных сетей, а также учатся работать в даркнете. Знание информационных технологий позволяет более эффективно бороться с кибермошенниками.

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД:

Для того чтобы быть услышанным, с одной стороны, надо применять традиционные формы и методы, научиться работать с документами, научиться усидчивости, логическому мышлению. С другой стороны, для того чтобы этому научиться, надо его чем-то завлечь. Поэтому этот симбиоз в Академии реализуется, на наш взгляд, достаточно эффективно.

Вовлечены в образовательный процесс и действующие сотрудники милиции. Они делятся профессиональными секретами как в стенах Академии, где читают лекции и проводят практические занятия, так и в филиале кафедры, который создан на базе управления по противодействию киберпреступности Мингорисполкома и главного управления по противодействию киберпреступности МВД. Сейчас проходит первый этап вступительной кампании в вузы системы МВД. Определиться с выбором профессии и подать документы абитуриентам необходимо до середины апреля.