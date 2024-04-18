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Первый замначальника Академии МВД Алексей Башан рекомендован от Минска в состав ЦИК

18 апреля 2024 18:04
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Новости Беларуси. Первый замначальника Академии МВД Алексей Башан рекомендован от Минска в состав Центральной избирательной комиссии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Соответствующее решение было принято на совместном заседании Мингорисполкома и Президиума Мингорсовета.

Первый замначальника Академии МВД Алексей Башан рекомендован от Минска в состав ЦИК-1

Алексей Башан – кандидат юридических наук, профессор, окончил Академию МВД по специальности «правоведение». Имеет большой опыт в организации и работе диалоговых площадок в городе перед референдумом по внесению изменений и дополнений в Конституцию, а также накануне единого дня голосования.

Первый замначальника Академии МВД Алексей Башан рекомендован от Минска в состав ЦИК-4

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД:
Для себя я вижу очень важную задачу – разъяснение всем, особенно молодежи, насколько важно участвовать в этих политических процессах, чтобы они были вовлечены. Самое главное, чтобы каждый понимал, что своими руками каждый на своем месте участвует в развитии нашей страны и своей жизни.

Также были внесены изменения в положение о Молодежном совете при Мингорсовете. Теперь в него можно избраться до 31 года, а не до 22 лет, как это было раннее. Процедура будет проходить в два этапа. Первый – в общественных организациях и предприятиях. Второй – по округам, аналогично тому, как выбирали депутатов в Мингорсовет.

Первый замначальника Академии МВД Алексей Башан рекомендован от Минска в состав ЦИК-7

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Избиратели непосредственно будут – это окружные комиссии, которые наделены полномочием определить уже победителя второго этапа, когда непосредственно уже молодые люди будут представлять свои проекты. Это будет публичная защита проектов с вопросами и ответами.

Состав Молодежного совета будет сформирован до 1 июня 2024 года. В него войдет 60 человек.

# Государственная политика # общество # Алексей Башан # Артем Цуран

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