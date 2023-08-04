«Курсантская жизнь начнётся завтра». 440 абитуриентов зачислили в Академию МВД

Новости Беларуси. Момент, которого абитуриенты всегда ждут с особым волнением. Еще вчерашние школьники, пройдя тщательный отбор, сегодня, 4 августа, подписали контракт о службе в органах внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году в милицейскую Альма-матер поступили 440 первокурсников. Среди них 10 девушек. В ближайшие несколько недель им предстоит постичь азы милицейской службы и пройти курс молодого бойца. На учебном сборе первокурсников ожидают строгий распорядок дня, занятия по строевой, огневой и физической подготовке. Адаптироваться к новым реалиям ребятам будут помогать не только офицеры и психологи, но и младшие командиры. На эту должность назначены нынешние второкурсники.

Арсений Синяк, курсант 1-го курса Академии МВД Беларуси:

Это вообще была мечта детства. У меня дедушка ранее служил в милиции, отец. И после рассказов тоже захотелось пойти сюда.

Очень горда за сына, выдела его стремление. Мотивация была очень сильная. Потому что, начиная с 9-го класса, мы этим жили, к этому стремились, познавали, старались – и вот.