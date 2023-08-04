«Курсантская жизнь начнётся завтра». 440 абитуриентов зачислили в Академию МВД

Новости Беларуси. Момент, которого абитуриенты всегда ждут с особым волнением. Еще вчерашние школьники, пройдя тщательный отбор, сегодня, 4 августа, подписали контракт о службе в органах внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Момент, которого абитуриенты всегда ждут с особым волнением. Еще вчерашние школьники, пройдя тщательный отбор, сегодня, 4 августа, подписали контракт о службе в органах внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом году в милицейскую Альма-матер поступили 440 первокурсников. Среди них 10 девушек. В ближайшие несколько недель им предстоит постичь азы милицейской службы и пройти курс молодого бойца. На учебном сборе первокурсников ожидают строгий распорядок дня, занятия по строевой, огневой и физической подготовке. Адаптироваться к новым реалиям ребятам будут помогать не только офицеры и психологи, но и младшие командиры. На эту должность назначены нынешние второкурсники.
Арсений Синяк, курсант 1-го курса Академии МВД Беларуси:
Это вообще была мечта детства. У меня дедушка ранее служил в милиции, отец. И после рассказов тоже захотелось пойти сюда.
Очень горда за сына, выдела его стремление. Мотивация была очень сильная. Потому что, начиная с 9-го класса, мы этим жили, к этому стремились, познавали, старались – и вот.
Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:
Традиционно к нам приходят ребята, которые уже определились с выбором профессии и просто хотят служить в погонах – в милиции, других правоохранительных органах. Они уже прошли все предварительный профессиональный отбор. Для них курсантская жизнь начнется завтра в 6 утра с подъема и зарядки. Они все об этом знают, немножко волнуются. Сегодня познакомятся со своими спальными местами. Немножко познакомятся друг с другом, попрощаются с родителями.
После прохождения курса молодого бойца в торжественной обстановке новобранцы произнесут клятву на верность Родине. Церемония пройдет на площади Государственного флага.