ЦИК отмечает 35-летие – как поменялась избирательная система Беларуси за эти годы?

На защите электорального суверенитета. Центральная избирательная комиссия Беларуси отмечает 35-ю годовщину основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравление коллективу ЦИК направил Александр Лукашенко. К празднику сотрудники ЦИК подошли со значимыми достижениями: за плечами 28 кампаний по выборам, четыре референдума. А также современные технические решения, полное соответствие международным стандартам и курс на рациональную цифровизацию. В Минской городской ратуше состоялось торжественное чествование тех, кто своим трудом и делом создавал фундамент избирательной системы страны и совершенствует ее теперь, обеспечивая доверие к демократическим процессам. ЦИК – это лишь вершина айсберга. Избирательная система нашей страны объединяет порядка 70 тысяч белорусов, которые работают в составе всех комиссий. То есть это сопоставимо с населением небольшого города. И сейчас тем, кто организует электоральные процессы, предстоит большая работа, определяющая будущее и политический курс нашей страны. Полина Королева. Выбор за нами.

Полина Королева, политический обозреватель:

Сегодня белорусы могут самыми разными способами участвовать в политической жизни страны. Тем не менее основной формой остаются выборы. И это согласуется с конституционной истиной о том, что единственным источником власти является народ. Что касается организации выборов, это уже дела и обязанности Центральной избирательной комиссии. Наша была создана в 1989 году, то есть 35 лет назад, и за это время успела стать участником ключевых для белорусского настоящего событий.

За 35 лет Беларусь успела обрести суверенитет. Но его нужно было еще сохранить. В том числе это означало: не допустить к руководству страной тех, кто заинтересован в ее упадке. На это было нацелено национальное избирательное законодательство. Наиболее активная фаза его формирования пришлась на начало 1990-х годов. В 2000-м был принят Избирательный кодекс как совокупность лучших юридических практик и, что более важно, наиболее подходящих именно для Беларуси. Карпенко: работа ЦИК должна быть направлена на укрепление государственности и независимости. Порядок проведения выборов, способы подсчета голосов – все это в каждой стране имеет свои особенности. Белорусская избирательная система тоже накопила ряд традиций.

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:

Это прежде всего гласность в работе избирательной комиссии, и вы это видите. Это открытость, это демократичность, широкое привлечение общественности к проведению выборов, это законность при проведении выборов. Принципы остались те же.

Серьезные изменения в Избирательный кодекс вносили в 2010 году. Поводом тогда стали выборы в местные органы власти. В некоторых округах явка избирателей была невысокой, что приводило к проведению второго тура. А это лишние траты ресурсов. Обновленный закон упразднил порог явки, то есть фактически была изменена разновидность мажоритарной системы: с системы абсолютного на систему относительного большинства. В 2024 году в Беларуси впервые провели единый день голосования и одномоментно избрали больше 12 тысяч депутатов всех уровней. Совершенствование электоральных подходов как оно есть.

Алексей Башан, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Любая система должна развиваться, потому что остановился – умер. Здесь надо понимать, что в хорошем смысле слова консерватизм тоже приветствуется. Изменения бывают разные – революционные, скачкообразные, как правило, это приносит больше проблем, чем пользы. Есть и эволюционный путь развития. Для нас очень важно понимать, какие существуют практики на сегодня в мире, что из этого применимо с учетом нашего менталитета, особенностей, которые характеры именно для нашей Республики Беларусь. Чтобы огулом не брать, внедрять и не понимать, что с этим делать.

Ввиду изменений Основного закона корректировки внесли и в Избирательный кодекс. Вместе с тем ЦИК получил ряд новых полномочий в вопросах правового просвещения населения, а также обучения организаторов избирательного процесса. Плодотворное сотрудничество налажено с Академией управления при Президенте.

Ольга Солдатова, первый проректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Академия уже два с половиной года при поддержке ЦИК на своей базе впервые в Беларуси начала опережающую подготовку потенциальных организаторов выборов и референдумов. Первые результаты такой системной работы по подготовке кадров в данной области уже дали свои результаты в единый день голосования, это будет продемонстрировано и 26 января 2025 года.

Тех, кто своим трудом создавал фундамент избирательной системы страны и кто совершенствует ее теперь, сегодня чествовали в сердце белорусской столицы – Минской городской ратуше. В честь 35-летия Центральной избирательной комиссии в Беларуси выпущен тематический конверт с оригинальной почтовой маркой. Его торжественное памятное гашение состоялось 4 ноября. Мясникович: коллеги по СНГ заимствовали многие вещи у белорусской избирательной системы.

Все эти годы Центральная избирательная комиссия плотно работает со всеми госорганами и организациями. За плодотворное сотрудничество благодарностей ЦИК удостоены их представили. Совместными усилиями сделано немало – состоялось 28 кампаний, четыре референдума, отработаны технические решения. Теперь взят курс на рациональную цифровизацию процессов.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

В 2022 году действительно произошли существенные изменения в связи с республиканским референдумом, были внесены изменения и в Избирательный кодекс. Порядка 150 статей Избирательного кодекса были подвергнуты корректировке.