«Мы можем спать спокойно». Корреспондент внедрилась в ряды курсантов Академии МВД и прошла КМБ

Новости Беларуси. Они уже пересекли один образовательный финиш и вышли на другой уровень. Белорусские вузы подводят промежуточные итоги вступительной кампании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особняком стоят высшие учебные заведения силового профиля, где даже отлично на экзаменах – еще не гарантия, что спецоперация по взятию этого образовательного олимпа увенчается успехом. После вступительных испытаний молодое пополнение ждет КМБ, который помогает адаптироваться. Проходят такой своеобразный стресс-тест далеко не все. С другой стороны, шанс получают те, кто остался в резерве. Наша Катя Капылович внедрилась в ряды новобранцев и на себе испытала этот нелегкий путь. Тяжело в учении – наш следующий материал.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Жаркое время в Академии МВД. Рекордное количество абитуриентов за последние девять лет. Теперь будущие правоохранители проходят КМБ. Три недели проверка на прочность и готовность к службе. И скидок не делают никому. Даже журналистам СТВ. Испытаем на себе, что такое быть курсантом Академии МВД.

Настоящий курсант готовится стоять на страже порядка в любую погоду, поэтому игнорируем дневной зной и отправляемся на спортплощадку.

Эдуарду Плужникову удалось запрыгнуть даже не в последний вагон, а на подножку последнего вагона. Он – резервист. С поступлением в Академию МВД пролетел – не добрал баллов. Казалось, детская мечта стать милиционером не сбудется. Но получается у того, кто идет к цели и верит в успех.

Эдуард Плужников, курсант Академии МВД Беларуси:

Я был на даче, крыл крышу, только слажу с крыши – и мне звонят: так и так, завтра в 10 утра быть. Поехал быстро собираться, все покупать, готовиться. И подготовился, сегодня приехал. Неожиданно очень было, что так все быстро. Вот растерялся сильно. Но потом собрался, все собрал и вот теперь здесь.

Учебный сбор, в принципе, – пробник курсантской кухни. Одним нравится и они берут добавку. Другие – уходят после дегустации.

Дмитрий Курьян, заместитель начальника Академии МВД:

Попробовав вот этих новых условий, побыв, некоторые принимают для себя решение, что, возможно, это не для них. Для этого у нас есть резерв, и, как показывает практика, на место тех, кто ушел, приходит даже более мотивированный молодой человек, который, желает служить в органах внутренних дел. Мы в числе тех, кто распробовал – и остался! По крайней мере, на сегодня. Опасная и трудная служба диктует свои правила подготовки. Примеряем противоударную амуницию.

Екатерина Капылович:

Экипировка выглядит очень внушительно. Но у меня на этом этапе произошла какая-то проблема. Потому что щит кажется хоть и легкий, около 3 килограмм примерно, но держать его больше одной минуты мне, например, тяжеловато.

Основы владения средствами индивидуальной защиты и активной обороны. Звучит и выглядит сложно, но эти занятия – основа начальной подготовки силовых подразделений во всем мире.

Тимур Грабовский, старший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки Академии МВД Беларуси:

Такие занятия в основном ведутся на начальной профподготовке для того, чтобы ввести в профессию, дать им все возможное, что предстоит им при несении службы сотрудником милиции, и дальше поддерживается этот уровень определенный владения спецсредствами, оружием, различными другими средствами. Для того чтобы сотрудник мог в любое время выполнить любую задачу. А ведь задачи не из легких – прикрывать себя и других, ни на минуту не забывая о своем предназначении.

Екатерина Капылович:

Ребята вместе всего две недели, но за это время, на таких занятиях плечом к плечу с товарищами уже успели понять, что такое настоящий командный дух.

Один из курсантов – Илья Буглак. Здесь по выправке понятно – не вчерашний школьник. Год трудился рядовым сотрудником милиции. Но, как говорят, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

Екатерина Капылович:

Какие бонусы есть у тебя как у человека, который пришел изнутри? Илья Буглак, курсант Академии МВД Беларуси:

Самый явный бонус, что мне уже проще: я подготовлен, знаю, как все происходит. Дисциплина для меня – это не что-то новое, я в ней уже на протяжении года. То есть для меня все, что происходит в Академии, не в новинку. Я к этому подготовлен. Плюс большой бонус, что у меня есть сохранение оклада. И когда все студенты получают свою стипендию, я получаю оклад, что гораздо больше.

Важная фишка вступительной кампании для сотрудников – внеконкурсная система зачисления. Причем встать в ряды милиции можно, например, в феврале, а уже в августе – проходить учебный сбор Академии МВД.

Алексей Башан, временно исполняющий обязанности начальника Академии МВД Беларуси:

В этом году семь сотрудников поступило к нам в учреждение образования. Шестеро в Академию МВД и один сотрудник в Могилевский институт, и понятно, что это особые абитуриенты, потому что они начали свою служебную деятельность в органах внутренних дел на должностях рядового младшего начальствующего состава. У них есть опыт служебной деятельности, и они уже понимают, чем занимается милиция – это одна история, и на кого они будут учиться. У них уже есть опыт выполнения конкретных обязанностей и взаимоотношения в коллективе. Как правило, это очень мотивированные ребята.

Наравне с ребятами КМБ проходит и Александра Сазонова. В школьные годы пела и танцевала в Доме культуры, сегодня – мечтает работать в уголовно-исполнительной системе. Выбор для хрупкой девушки неожиданный, но по зову сердца.

Александра Сазонова, курсант Академии МВД Беларуси:

Заинтересовала направленность, очень хотела служить в милиции. У нас по женской линии преемственность такая – мама служит, теперь буду служить я.

Екатерина Капылович:

Во время КМБ курсанты проходят не только практическую, но и теоретическую подготовку и относятся к этому весьма серьезно.

– Потому что прямо сейчас мы закладываем основу и фундамент наших профессиональных знаний.

К концу КМБ новобранцы получат основы знаний об органах внутренних дел и системе национальной безопасности. Изучат оружие, научатся читать карты и освоят строевую. А после учебного сбора присягнут на верность родине, чтобы посвятить жизнь службе.