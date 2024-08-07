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Студенты истфака БГПУ проводят экскурсии в мемориальном комплексе «Хатынь»

07 августа 2024 13:56
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Будущие педагоги на время стали экскурсоводами. Уже третий месяц подряд студенты исторического факультета БГПУ работают в мемориальном комплексе «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты истфака БГПУ проводят экскурсии в мемориальном комплексе «Хатынь»-1

Это стало возможным благодаря подписанному договору о сотрудничестве между университетом и музеем. Прежде чем встать на профессиональный путь, ребята ознакомились с работой действующих экскурсоводов, тщательно изучили музейную экспозицию. А теперь проводят по 3-4 экскурсии в день. Это очень важный опыт для будущих педагогов-историков, ведь они нарабатывают практику экскурсионной деятельности в таком значимом для белорусов месте. В дальнейшем мемориальный комплекс может стать их первым рабочим местом.

Студенты истфака БГПУ проводят экскурсии в мемориальном комплексе «Хатынь»-4

Елизавета Авхименко, студентка Белорусского государственного педагогического университета:
Профессия экскурсовода непосредственно связана с профессией учителя, потому что задача у нас одна – предоставить людям информацию, чтобы они узнали что-то новое, почерпнули для себя какие-то другие знания. И обязательно учились и передавали этот опыт другим.

Студенты истфака БГПУ проводят экскурсии в мемориальном комплексе «Хатынь»-7

Александр Давыдовский, методист управления воспитательной работы с молодежью Белорусского государственного педагогического университета:
БГПУ славится своими отрядами, и мы – победители не только районных, но городских, республиканских конкурсов. Педагогический отряд «Созвездие», который работает на базе Национального детского оздоровительного образовательного центра «Зубренок», четырежды лучший педагогический отряд Республики Беларусь.

Студенты истфака БГПУ проводят экскурсии в мемориальном комплексе «Хатынь»-10

Только в Белорусском педуниверситете в этом году сформировано 90 студенческих отрядов, в составах которых работают около тысячи ребят. В большинстве своем они педагогического профиля.

# Молодежь Беларуси # общество # Александр Давыдовский

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