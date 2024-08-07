Студенты истфака БГПУ проводят экскурсии в мемориальном комплексе «Хатынь»

Будущие педагоги на время стали экскурсоводами. Уже третий месяц подряд студенты исторического факультета БГПУ работают в мемориальном комплексе «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало возможным благодаря подписанному договору о сотрудничестве между университетом и музеем. Прежде чем встать на профессиональный путь, ребята ознакомились с работой действующих экскурсоводов, тщательно изучили музейную экспозицию. А теперь проводят по 3-4 экскурсии в день. Это очень важный опыт для будущих педагогов-историков, ведь они нарабатывают практику экскурсионной деятельности в таком значимом для белорусов месте. В дальнейшем мемориальный комплекс может стать их первым рабочим местом.

Елизавета Авхименко, студентка Белорусского государственного педагогического университета:

Профессия экскурсовода непосредственно связана с профессией учителя, потому что задача у нас одна – предоставить людям информацию, чтобы они узнали что-то новое, почерпнули для себя какие-то другие знания. И обязательно учились и передавали этот опыт другим.

Александр Давыдовский, методист управления воспитательной работы с молодежью Белорусского государственного педагогического университета:

БГПУ славится своими отрядами, и мы – победители не только районных, но городских, республиканских конкурсов. Педагогический отряд «Созвездие», который работает на базе Национального детского оздоровительного образовательного центра «Зубренок», четырежды лучший педагогический отряд Республики Беларусь.