Магистрант БГПУ: информационный шум, который витает вокруг нас, не стоит к нему прислушиваться

Александр Давыдовский, магистрант БГПУ:

Как историк могу сказать, что каждую информацию необходимо проверять. Самое главное – это объективность фактов, когда есть доказательства какие-то. А то, что кто-то сказал, кто-то что-то пишет, какие-то пошли слухи – это все не стоит воспринимать всерьез, а просто отбрасывать. Это информационный шум, который витает вокруг нас, и не стоит к нему прислушиваться.