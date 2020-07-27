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Магистрант БГПУ: информационный шум, который витает вокруг нас, не стоит к нему прислушиваться

27 июля 2020 14:21
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Новости Беларуси. Магистрант БГПУ Александр Давыдовский рассказал, почему не стоит прислушиваться к информационному шуму из социальных сетей.  

Магистрант БГПУ: информационный шум, который витает вокруг нас, не стоит к нему прислушиваться-1

Александр Давыдовский, магистрант БГПУ:
Как историк могу сказать, что каждую информацию необходимо проверять. Самое главное – это объективность фактов, когда есть доказательства какие-то. А то, что кто-то сказал, кто-то что-то пишет, какие-то пошли слухи – это все не стоит воспринимать всерьез, а просто отбрасывать. Это информационный шум, который витает вокруг нас, и не стоит к нему прислушиваться.

# БГПУ им.М.Танка # общество # Александр Давыдовский # Фотофакт

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