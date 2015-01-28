Животные Эдинбургского зоопарка начали делать селфи

Новости Великобритании. Сотрудники Эдинбургского зоопарка установили в клетках и вольерах камеры, оснащенные сенсором. Как только животные дотрагиваются до них, начинается фотосъемка.



Забавные снимки уже облетели социальные сети, и, судя по всему, пришлись по душе пользователям. Пока это всего три селфи: коалы, пингвина и бинтуронга.

Представители зоопарка уверяют: это лучшие снимки.

Джон-Пол Орси, представитель Шотландского королевского зоологического общества:

Мы много фотографируем наших зверей, но эти снимки – нечто совершенно иное. Животные будто показывают свои истинные характеры. Нас удивило то, с каким удовольствием они позируют перед камерами.

Компания, которая предоставила зоопарку камеры уверена, что нисколько не прогадала.

Бен Уолш, представитель компании HTC:

Мы знаем, что одна из популярнейших вещей в Интернете – это фотографии питомцев. Так что мы были рады сделать камеру, до того простую в использовании, что животные могут, присоединиться к людям и тоже делать селфи. Скоро «Инстаграм» заполонят фотографии коал.

Животные и ранее «взрывали» Интернет. Теперь наступила очередь Instagram, где аккаунты, посвященные животным собирают десятки, даже сотни тысяч подписчиков.

Забавные или трогательные фото собак, кошек или ежиков способны тронуть любого. Собственная страница в Сети есть и у Бони, собаки ведущего телеканала СТВ Антона Мартыненко. С ней вы познакомитесь, посмотрев видео.