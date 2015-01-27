Кролик научился привозить пиво своему хозяину, чем покорил сердца пользователей соцсетей

Новости США. Пользователи социальных сетей пришли в восторг после просмотра этого видео. Упитанный кролик по кличке Уоллес по просьбе хозяина привозит ему тележку с пивом.

Автор ролика в комментарии к видео написал, что на дрессировку питомца у него ушел – не много не мало – почти год.

Хозяин кролика Уоллеса:

Пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями, это очень много значит для Уоллеса. Шучу, конечно, я даже не уверен, что кролик осознает, что он существует.

Известно, что мужчина и его питомец живут в Бруклине.



В своем аккаунте на YouTube американец частенько публикует забавные видеоролики, главный актер которых незаменим. И это кролик Уоллес.

Напомним, в конце прошлого года огромную популярность среди пользователей социальных сетей снискали пухлые японские ежи.

Эти создания в скором времени по праву смогут составить конкуренцию звездам первой величины. Фотографии из повседневной жизни пухлых ежей уже набирают по сотне лайков в минуту.

А все началось с того, что жительница небольшого японского городка стала фотографировать двух своих ручных ежей и выкладывать снимки в своем Instagram.