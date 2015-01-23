Новый хит Интернета: гималайский медведь артистично станцевал у березы

Новости России. Фотоловушка в приморском национальном парке «Земля леопарда» зафиксировала «танцы» гималайского медведя.

В руки ученым попала запись, сделанная фотоловушкой минувшей осенью. Как пояснили сотрудники парка, хищник, таким образом, обозначает границы своей территории. Животное оставляет на коре дерева свою шерсть, которая станет маркером для других косолапых.

Сотрудники «Земли леопарда» настолько прониклись «танцем» косолапого, что решили смонтировать так называемый клип.

На видео медведь ритмично двигается под трек Джейсона Деруло – Wiggle (feat. Snoop Dogg). У пользователей социальных сетей ролик вызвал неописуемый восторг. Впрочем, убедитесь сами – смотрите видео.



Пресс-служба приморского национального парка «Земля леопарда»:

В течение нескольких недель к заветной березе подходило несколько косолапых, однако один из них – крупный гималайский медведь – превзошел всех своих собратьев в длительности и красочности «танца» с деревом. Судя по видео, мечение дерева доставляет медведю настоящее удовольствие. Словно позабыв о том, что этот процесс – необходимость сурового мира животных, белогрудый красавец подолгу трется о березу спиной, мордой и боками с особой медвежьей лаской.