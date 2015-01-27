Прямой эфир

Пес, освободивший кота из пластикового стаканчика, стал звездой Интернета

27 января 2015 16:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На YouTube набирает популярность видео спасения кота со стаканчиком на голове. Интернет-пользователи восхищаются поступком собаки и осуждают равнодушие человека, снимавшего этот ролик.

Кот засунул голову в пластиковый стаканчик. Правда, не исключено, что ему в этом «помог» оператор ролика.

Угодив в ловушку, кот начал бегать кругами, раз за разом пытаясь выбраться. Неожиданно на помощь ему подоспел пес. Собака подбежала и сняла с его головы стаканчик.

За несколько дней видео спасения посмотрели более миллиона пользователей.

Напомним, в прошлом месяце воссоединение мамы-панды со своими малышами стало настоящим хитом. Видео и подробности этой истории здесь.

# Приколы # Животные

Другие новости рубрики

Все новости
Новый хит Интернета: гималайский медведь артистично станцевал у березы
23 января 2015 08:29

Новый хит Интернета: гималайский медведь артистично станцевал у березы

За жестокое обращение с животными в Беларуси ввели уголовную ответственность: лишение свободы до года
20 января 2015 11:13

За жестокое обращение с животными в Беларуси ввели уголовную ответственность: лишение свободы до года

Младший научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Ильясова-Кононова рассказала, как обитатели зоопарка переносят зиму
13 января 2015 10:20

Младший научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Ильясова-Кононова рассказала, как обитатели зоопарка переносят зиму