Пес, освободивший кота из пластикового стаканчика, стал звездой Интернета

На YouTube набирает популярность видео спасения кота со стаканчиком на голове. Интернет-пользователи восхищаются поступком собаки и осуждают равнодушие человека, снимавшего этот ролик.

Кот засунул голову в пластиковый стаканчик. Правда, не исключено, что ему в этом «помог» оператор ролика.

Угодив в ловушку, кот начал бегать кругами, раз за разом пытаясь выбраться. Неожиданно на помощь ему подоспел пес. Собака подбежала и сняла с его головы стаканчик.

За несколько дней видео спасения посмотрели более миллиона пользователей.