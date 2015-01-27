Пес, освободивший кота из пластикового стаканчика, стал звездой Интернета

На YouTube набирает популярность видео спасения кота со стаканчиком на голове. Интернет-пользователи восхищаются поступком собаки и осуждают равнодушие человека, снимавшего этот ролик.
Кот засунул голову в пластиковый стаканчик. Правда, не исключено, что ему в этом «помог» оператор ролика.
Угодив в ловушку, кот начал бегать кругами, раз за разом пытаясь выбраться. Неожиданно на помощь ему подоспел пес. Собака подбежала и сняла с его головы стаканчик.
За несколько дней видео спасения посмотрели более миллиона пользователей.
Напомним, в прошлом месяце воссоединение мамы-панды со своими малышами стало настоящим хитом. Видео и подробности этой истории здесь.