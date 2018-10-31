«Выловили десятки котят сачками». Как волонтёры помогают бездомным животным: реальные истории

Ещё недавно Джимми замерзал в Гатово, а благодаря волонтёрам «ХэппиПет» сменил коробку на мягкий плед. Давать временную прописку бездомным животным для этой семьи минчан всегда в радость.

Кирилл Хвостов, волонтёр:

У нас был опыт, мы брали несколько котов, Джимми – самый покладистый. Всегда же дети просят купить собак, кошек у мамы и папы. Я думаю, что родители могли бы брать на передержку, как минимум, чтобы у детей был такой опыт.

Жаль, таких энтузиастов немного. В основном, «потеряшки» ночуют у волонтеров, пока не найдут новых хозяев. А команда «ХэппиПет» делает для этого всё возможное: прививки у ветеринаров и фотосессию на сайте. В списке ожидания оказался и красавчик Бро, которого выгнали из дома в Узденском районе. Так кочуют с Ольгой по городу и иногда плачут, оттого, что некуда пойти.

Ольга Петраковская, председатель правления ООЗЖ «ХэппиПет»:

Идея создать организацию родилась у нашей соотечественницы, которая сейчас живет в Голландии, Ольга Зайцева. Одна из таких наших глобальных целей – это стерилизация животных. Мы ещё даём льготные талоны на обслуживание в ветеринарных клиниках. Нам помогают люди и много небезразличных людей в Минске.

К слову, за почти год социальный патруль спас жизни более 60 питомцев. Причём, с программой стерилизации планируют штурмовать не только столичные дворы и территории предприятий, но и перебираться в деревни.

Владислава Ильченко, член правления ООЗЖ «ХэппиПет»:

Джули – хорошая девочка, послушная, около 3 месяцев.

Ольга Петраковская:

Нам недавно помогла школа, они собрали нашим животным еды, аммуниции. А этот дуэт волонтёров – самый молодой и перспективный. Яна и Диана выловили десятки котят сачками. Их не останавливают ни разодранные руки, ни крики по ночам. Любовь к животным у подруг с детства. А когда на даче появились щенки, поняли, что быть друзьями братьям меньшим – их призвание. Теперь от уроков до кормёжки и пиара в соцсетях – один час. Школьницам по силам даже поставить капельницу хвостатым.

Яна Красева, волонтер:

Собачка Соня была, недавно мы её пристроили, нашли её в частном секторе. У неё не было шерсти, у нее была голая кожа, корка. Мы её повезли к ветеринару и там сказали, что ей 10 лет.