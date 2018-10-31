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«Выловили десятки котят сачками». Как волонтёры помогают бездомным животным: реальные истории

31 октября 2018 09:13
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Ещё недавно Джимми замерзал в Гатово, а благодаря волонтёрам «ХэппиПет» сменил коробку на мягкий плед. Давать временную прописку бездомным животным для этой семьи минчан всегда в радость.

«Выловили десятки котят сачками». Как волонтёры помогают бездомным животным: реальные истории-1

Кирилл Хвостов, волонтёр:
У нас был опыт, мы брали несколько котов, Джимми самый покладистый. Всегда же дети просят купить собак, кошек у мамы и папы. Я думаю, что родители могли бы брать на передержку, как минимум, чтобы у детей был такой опыт.

«Выловили десятки котят сачками». Как волонтёры помогают бездомным животным: реальные истории-4

Жаль, таких энтузиастов немного. В основном, «потеряшки» ночуют у волонтеров, пока не найдут новых хозяев. А команда «ХэппиПет» делает для этого всё возможное: прививки у ветеринаров и фотосессию на сайте. В списке ожидания оказался и красавчик Бро, которого выгнали из дома в Узденском районе. Так кочуют с Ольгой по городу и иногда плачут, оттого, что некуда пойти.

«Выловили десятки котят сачками». Как волонтёры помогают бездомным животным: реальные истории-7

Ольга Петраковская, председатель правления ООЗЖ «ХэппиПет»:
Идея создать организацию родилась у нашей соотечественницы, которая сейчас живет в Голландии, Ольга Зайцева. Одна из таких наших глобальных целей это стерилизация животных. Мы ещё даём льготные талоны на обслуживание в ветеринарных клиниках. Нам помогают люди и много небезразличных людей в Минске.

«Выловили десятки котят сачками». Как волонтёры помогают бездомным животным: реальные истории-10

К слову, за почти год социальный патруль спас жизни более 60 питомцев. Причём, с программой стерилизации планируют штурмовать не только столичные дворы и территории предприятий, но и перебираться в деревни.

«Выловили десятки котят сачками». Как волонтёры помогают бездомным животным: реальные истории-13

Владислава Ильченко, член правления ООЗЖ «ХэппиПет»:
Джули хорошая девочка, послушная, около 3 месяцев.

«Выловили десятки котят сачками». Как волонтёры помогают бездомным животным: реальные истории-16

Ольга Петраковская:
Нам недавно помогла школа, они собрали нашим животным еды, аммуниции.

А этот дуэт волонтёров – самый молодой и перспективный. Яна и Диана выловили десятки котят сачками. Их не останавливают ни разодранные руки, ни крики по ночам. Любовь к животным у подруг с детства. А когда на даче появились щенки, поняли, что быть друзьями братьям меньшим их призвание. Теперь от уроков до кормёжки и пиара в соцсетях – один час. Школьницам по силам даже поставить капельницу хвостатым.

«Выловили десятки котят сачками». Как волонтёры помогают бездомным животным: реальные истории-19

Яна Красева, волонтер:
Собачка Соня была, недавно мы её пристроили, нашли её в частном секторе. У неё не было шерсти, у нее была голая кожа, корка. Мы её повезли к ветеринару и там сказали, что ей 10 лет.

«Выловили десятки котят сачками». Как волонтёры помогают бездомным животным: реальные истории-22

Однако всем кров не обеспечишь, в мечтах девочек построить приют для бездомных животных. А в планах организации глобализация.

Ольга Петраковская:
Мне хочется, чтобы социальная шла реклама, запустились новые законы об ответственности хозяев за своих питомцев. Чтобы люди поняли: они живые, настоящие, они не игрушки, они чувствуют всё, как и мы.

«Выловили десятки котят сачками». Как волонтёры помогают бездомным животным: реальные истории-25

# Бездомные животные # Животные # Кирилл Хвостов # Ольга Петраковская # Владислава Ильченко # Яна Красева # Диана Ковалева # Фотофакт # Человек и животные

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