«Выловили десятки котят сачками». Как волонтёры помогают бездомным животным: реальные истории

Ещё недавно Джимми замерзал в Гатово, а благодаря волонтёрам «ХэппиПет» сменил коробку на мягкий плед. Давать временную прописку бездомным животным для этой семьи минчан всегда в радость.
Ещё недавно Джимми замерзал в Гатово, а благодаря волонтёрам «ХэппиПет» сменил коробку на мягкий плед. Давать временную прописку бездомным животным для этой семьи минчан всегда в радость.
Кирилл Хвостов, волонтёр:
У нас был опыт, мы брали несколько котов, Джимми – самый покладистый. Всегда же дети просят купить собак, кошек у мамы и папы. Я думаю, что родители могли бы брать на передержку, как минимум, чтобы у детей был такой опыт.
Жаль, таких энтузиастов немного. В основном, «потеряшки» ночуют у волонтеров, пока не найдут новых хозяев. А команда «ХэппиПет» делает для этого всё возможное: прививки у ветеринаров и фотосессию на сайте. В списке ожидания оказался и красавчик Бро, которого выгнали из дома в Узденском районе. Так кочуют с Ольгой по городу и иногда плачут, оттого, что некуда пойти.
Ольга Петраковская, председатель правления ООЗЖ «ХэппиПет»:
Идея создать организацию родилась у нашей соотечественницы, которая сейчас живет в Голландии, Ольга Зайцева. Одна из таких наших глобальных целей – это стерилизация животных. Мы ещё даём льготные талоны на обслуживание в ветеринарных клиниках. Нам помогают люди и много небезразличных людей в Минске.
К слову, за почти год социальный патруль спас жизни более 60 питомцев. Причём, с программой стерилизации планируют штурмовать не только столичные дворы и территории предприятий, но и перебираться в деревни.
Владислава Ильченко, член правления ООЗЖ «ХэппиПет»:
Джули – хорошая девочка, послушная, около 3 месяцев.
Ольга Петраковская:
Нам недавно помогла школа, они собрали нашим животным еды, аммуниции.
А этот дуэт волонтёров – самый молодой и перспективный. Яна и Диана выловили десятки котят сачками. Их не останавливают ни разодранные руки, ни крики по ночам. Любовь к животным у подруг с детства. А когда на даче появились щенки, поняли, что быть друзьями братьям меньшим – их призвание. Теперь от уроков до кормёжки и пиара в соцсетях – один час. Школьницам по силам даже поставить капельницу хвостатым.
Яна Красева, волонтер:
Собачка Соня была, недавно мы её пристроили, нашли её в частном секторе. У неё не было шерсти, у нее была голая кожа, корка. Мы её повезли к ветеринару и там сказали, что ей 10 лет.
Однако всем кров не обеспечишь, в мечтах девочек – построить приют для бездомных животных. А в планах организации – глобализация.
Ольга Петраковская:
Мне хочется, чтобы социальная шла реклама, запустились новые законы об ответственности хозяев за своих питомцев. Чтобы люди поняли: они живые, настоящие, они не игрушки, они чувствуют всё, как и мы.