Цапля и бекас, ондатра и куница: кого ещё можно увидеть в «Городе птиц» в Минске?

В урочище Серебряный лог, там, где встречаются два начала: оживлённый мегаполис и лесной массив, расположилось чудо природы – «Город птиц». Зелёную зону заселяет более трёх десятков видов пернатых: совы, ремезы, сороки.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:

Идея его создания возникла буквально в этом году, 4 апреля. Мы работали по этому проекту совместно с председателем комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Здесь, в частности, у нас можно увидеть и цаплю, недавно видели здесь бекаса. Большое количество камышниц, лысух.

Эксперты утверждают: «Город птиц» – идеальная экосистема, потому и привлекает представителей дикой природы. Не раз тут встречали бобра, ондатру и даже лесную куницу. А болото, вообще – большой подарок для всех минчан, ведь поглощает в разы больше углекислого газа, чем лес.

Руслан Шайкин:

Здесь постоянно можно встретить ужей. Они не ползают здесь по дорожке, они не путаются у нас под ногами, у них своя экосистема.

С самого открытия школьники совместно с организаторами проекта оборудовали более 40 домиков для пернатых.

А для больших семейств тут и многоэтажки имеются. К таким, по праву, можно отнести маленьких жёлтых осенних птичек – чижей. Питаются семенами ольхи, а их стая насчитывает до 50 особей.

Руслан Шайкин:

Чижик – это одна из самых таких доброжелательных к человеку птиц. У меня даже были случаи, когда вот эти дикие чижи в условиях дома-садка даже выводили потомство.

Ещё одна особенность зелёного маршрута – большое количество сухих деревьев. А ведь именно в таких дятлы делают свои дупла. В этом году тут жил малый пёстрый дятел. После него дом тут же заселили другие виды птиц – места хватает всем.

Регулярно можно встретить пернатых из Красной книги Беларуси: большая выпь, коростель, зимородок.

Руслан Шайкин:

У нас запланирована целая программа по благоустройству этой территории. Это будет некий мостик через ручеёк. Планируется у нас небольшая наблюдательная площадка с видом на это болото. Наша задача показать его людям, сделать это так, чтобы не навредить природе.