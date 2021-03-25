Плюс 10 килограммов. Вот что будет, если кормить животных вредной едой

Многие ветеринары считают, что животных ни в коем случае нельзя постоянно кормить тем, что ест человек. Не зря ведь разрабатывают корм, в котором есть микроэлементы и витамины. Рассказываем, что будет, если животных кормить неправильно.

Трехлетнюю обезьянку из Таиланда по кличке Годзилла люди частенько угощают сладостями и другой вредной едой. Животное живет на рынке. Хозяйка даже одевает питомца, чтобы тот выглядел еще привлекательнее. Годзилла стал достопримечательностью.