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Плюс 10 килограммов. Вот что будет, если кормить животных вредной едой

25 марта 2021 11:46
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Многие ветеринары считают, что животных ни в коем случае нельзя постоянно кормить тем, что ест человек. Не зря ведь разрабатывают корм, в котором есть микроэлементы и витамины. Рассказываем, что будет, если животных кормить неправильно.

Трехлетнюю обезьянку из Таиланда по кличке Годзилла люди частенько угощают сладостями и другой вредной едой. Животное живет на рынке. Хозяйка даже одевает питомца, чтобы тот выглядел еще привлекательнее. Годзилла стал достопримечательностью.

Плюс 10 килограммов. Вот что будет, если кормить животных вредной едой-1

Фото: Viral Press

Как сообщает LADBible, каждый покупатель считает своим долгом погладить животное и угостить его чем-нибудь вкусным. Годзилла так много ест, что его масса вдвое превысила норму. Животное уже весит около 20 килограммов.

Хозяйка питомца рассказала, что она взяла Годзиллу, когда его бросил прежний хозяин. Женщина обеспокоена весом обезьяны, но посадить ее на диету не так просто. Животное привыкло к пище, которую едят люди. Самостоятельно находить еду в дикой природе у Годзиллы не получается. Обезьянка любит вредное, но дает себя покормить не всем. Если человек не понравился, то еду Годзилла не возьмет.

Плюс 10 килограммов. Вот что будет, если кормить животных вредной едой-4

Фото: Viral Press

Животное сравнивают с другой обезьянкой по кличке Дядя Фатти. Дядя Фатти весил 27 килограммов, умер в 2019 году.

Обезьянки очень умные и хитрые. Однажды животное показало, как правильно гладить питомцев – подробнее здесь

# Домашние животные # Животные # Фотофакт

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