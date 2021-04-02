Обмануть не получилось. Зоопарк пытался выдать золотистого ретривера за льва

В одном из зоопарков в клетку для льва посадили ретривера. Посетители были очень удивлены такому решению, а некоторые даже попытались уличить работников зоопарка в обмане.

Как сообщает South China Morning Post, мужчина из Китая по фамилии Тан пришел в зоопарк с сыном. Посетители хотели посмотреть на льва, но, обойдя клетку несколько раз, они поняли, что его там нет.

Тан записал видео, в котором спрашивает, видит ли кто-нибудь льва. Сотрудники зоопарка ответили, что лев жил в вольере, но недавно его перевели в другое место. Знак с надписью «лев» попросту не успели снять.