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Обмануть не получилось. Зоопарк пытался выдать золотистого ретривера за льва

02 апреля 2021 14:11
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В одном из зоопарков в клетку для льва посадили ретривера. Посетители были очень удивлены такому решению, а некоторые даже попытались уличить работников зоопарка в обмане.

Как сообщает South China Morning Post, мужчина из Китая по фамилии Тан пришел в зоопарк с сыном. Посетители хотели посмотреть на льва, но, обойдя клетку несколько раз, они поняли, что его там нет.

Тан записал видео, в котором спрашивает, видит ли кто-нибудь льва. Сотрудники зоопарка ответили, что лев жил в вольере, но недавно его перевели в другое место. Знак с надписью «лев» попросту не успели снять.

Обмануть не получилось. Зоопарк пытался выдать золотистого ретривера за льва-1

Фото: Handout

Тана это объяснение не убедило, и он обвинил зоопарк в попытке обмануть посетителей. Мужчина говорит: «Деньги за билет – небольшая потеря. Для меня важнее, что я не знаю, как объяснить эту ситуацию моему ребенку».

Это не первый случай, когда зоопарки в Китае попытаются выдать собаку за редкое животное. Такое уже было в Сяньнине и Ухане.

Зоопаркам тяжело ухаживать за такими большими животными, как львы и тигры. В Таиланде сейчас жарко, поэтому тигров спасают мороженым – подробнее здесь.

# Зоопарк # Животные # Фотофакт

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