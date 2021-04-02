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Почти как Хатико. Ещё одна история об очень преданном животном

02 апреля 2021 13:21
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Собаки – одни из самых преданных животных. Этот пес ждал своего хозяина возле больницы 14 дней. Животное подкармливали сотрудники. Рассказываем, что случилось и смог ли пес дождаться человека.

Как сообщает Daily Star, Мехмету Чакмаку 81 год. Он живет в турецкой провинции Орду. Мужчина обожает футбол. Мехмет смотрел по телевизору матч, в котором играла его любимая команда. Старичок так разнервничался из-за захватывающей игры, что ему стало плохо. Его сын вызвал скорую помощь. Позже выяснилось, что Чакмаку нужна операция.

Почти как Хатико. Ещё одна история об очень преданном животном-1

Фото: Newsflash

Врачи провели все необходимые процедуры и оставили мужчину в больнице на две недели для восстановления здоровья. Мехмет не знал, что все это время он был вдали от дома не один.

Почти как Хатико. Ещё одна история об очень преданном животном-4

Фото: Newsflash

Сын старика рассказал, что пес по кличке Памук тоже поехал в больницу, но когда все собрались уезжать, он не захотел покидать территорию клиники. Он просидел у входа 14 дней. В день выписки хозяина Памук вместе со всей семьей встретил его. Теперь пес ни на минуту не отходит от Мехмета.

Собаки быстро привязываются к человеку и очень скучают, когда остаются одни. Этот щенок боролся со сном, пока ждал хозяина с работы  подробнее здесь.

# Собаки # Животные # Фотофакт

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