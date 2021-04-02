Почти как Хатико. Ещё одна история об очень преданном животном

Собаки – одни из самых преданных животных. Этот пес ждал своего хозяина возле больницы 14 дней. Животное подкармливали сотрудники. Рассказываем, что случилось и смог ли пес дождаться человека.

Как сообщает Daily Star, Мехмету Чакмаку 81 год. Он живет в турецкой провинции Орду. Мужчина обожает футбол. Мехмет смотрел по телевизору матч, в котором играла его любимая команда. Старичок так разнервничался из-за захватывающей игры, что ему стало плохо. Его сын вызвал скорую помощь. Позже выяснилось, что Чакмаку нужна операция.