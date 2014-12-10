Воссоединение мамы-панды со своими малышами растрогало Интернет- пользователей

Новости Китая. В одном из сафари-парков Китая произошло радостное событие. Единственная в мире выжившая тройня малышей панды наконец-то воссоединилась со своей мамой.

Главный менеджер парка отметил, что все без исключения сотрудники, затаив дыхание, смотрели на воссоединение семьи.

Сотрудник сафари-парка:

Один из трех малышей очень нервничал и остался возле ограждения, тогда мама панда по прозвищу Юксао подошла к своему ребенку и обняла его, совсем так же, как это делают люди. Мы все были очень тронуты.

Опасаясь того, что мама-панда может не справиться сразу с тремя малышами, сотрудники парка сначала оставили ей всего одного детёныша. Со временем ей доверили двух малышей. Сегодня и последний из тройни присоединился к семье.

Напомним, детеныши появились на свет минувшим летом.

Специалисты заявляют, что рождение тройни у панды не иначе, как новое чудо света. Почему? Читайте здесь.