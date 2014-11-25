Пухлые японские ежи покоряют социальные сети

Новости Японии. Эти создания в скором времени могут составить конкуренцию звездам первой величины. Фотографии из повседневной жизни пухлых ежей уже набирают по сотне лайков в минуту.

А все началось с того, что жительница небольшого японского городка стала фотографировать двух своих ручных ежей и выкладывать снимки в своем Instagram.

Девушка признается: и подумать не могла, что ее питомцы обретут такую популярность.



Два ручных ежика – белый и серый – настолько понравились пользователям социальных сетей, что за потомством ежей уже выстроилась очередь. Заводить отдельную страницу в социальной сети хозяйка забавных животных пока не планирует.

Животные и ранее «взрывали» Интернет. Теперь наступила очередь Instagram, где аккаунты, посвященные животным собирают десятки, даже сотни тысяч подписчиков.

Забавные фото собак, кошек или ежиков способны тронуть любого.

В Беларуси, напомним, настоящей звездой социальных сетей стала Боня, собака телерадиоведущего Антона Мартыненко и его жены Юлии. Пока Антон на работе, Юля всегда занимается собакой. Не забывает фотографировать Бонечку, чтобы Антон был всегда в курсе: чем занимаются его девочки. Познакомиться с Боней и ее счастливыми хозяевами вы можете из видео.