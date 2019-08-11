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Панда родила двойню в бельгийском зоопарке

11 августа 2019 12:37
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Новости Бельгии. В бельгийском зоопарке у большой панды родилась двойня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты утверждают, что новорожденные абсолютно здоровы и чувствуют себя хорошо.

Панда родила двойню в бельгийском зоопарке-1

Панда родила двойню в бельгийском зоопарке-3

Панда родила двойню в бельгийском зоопарке-5

Панда родила двойню в бельгийском зоопарке-7

Стоит отметить, что у самки Фао Фао это не единственные детеныши – ее первенец появился на свет еще три года назад.

# Дикие животные # Фотофакт

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