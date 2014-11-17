В Витебском зоопарке появился на свет детеныш яванских макак

Новости Беларуси. В Витебском зоопарке вновь пополнение! Недавно здесь появился на свет детеныш яванских макак, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родители – заботливая мама Люся и грозный отец Василий - в зоопарке живут с десяток лет. Три года назад у пары появился первенец, его назвали Барон. И вот теперь второй.

Но пока определить пол малыша невозможно: самка заботливо охраняет своё чадо от посторонних. Сейчас детеныш на грудном вскармливании. Кстати, на молоке он сможет жить вплоть до 18 месяцев

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Если удобные условия у животных для размножения, они размножаются. Без проблем размножаются, о чем свидетельствуют наши макаки. В принципе, специального ухода не надо, потому что у него есть мама очень заботливая. Папа. Ну, и старший брат, который пытается ухаживать, но его пока до ребенка не допускают.

Яванские макаки — спокойные ручные животные. Благодаря такой особенности характера, это одни из самых популярных приматов как для дрессировки, так и для зоопарков. Они всеядны, их рацион достаточно разнообразен: фрукты, овощи, яйца и мясо. Любимое лакомство - конфеты.