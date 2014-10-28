Белые львята пополнили зоопарк Белграда. В зоопарке Белграда впервые предстали перед публикой два белых львенка.



Малыши родились три недели назад. От глаз общественности сотрудники зоопарка их скрывали, имея печальный опыт: ранее другие рожденные здесь львята уже погибали в юном возрасте.



Детенышей содержат в специальном обогреваемом помещении, отдельно от остальных львов. У матери их забрали. Львицы в неволе часто отказываются от своего потомства и даже представляют для малышей опасность.



Посетители могут увидеть львят через окно.



Когда малыши подрастут, их отправят в другие зоопарки в обмен на разных животных.



В зоопарке Белграда живет уже десять белых львов. Своей программой по разведению этих животных зоопарк славится на весь мир.



Такая окраска у львов – результат генетического заболевания. Это не отдельный подвид, и они не альбиносы. По факту, белый окрас у львов можно назвать явлением, противоположным меланизму – черному окрасу у леопардов. Таких называют пантерами.



В дикой природе белые львы изредка встречаются в ЮАР.