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В зоопарке Белграда впервые предстали перед публикой два белых львенка

28 октября 2014 10:32
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Белые львята пополнили зоопарк Белграда. В зоопарке Белграда впервые предстали перед публикой два белых львенка.

Малыши родились три недели назад. От глаз общественности сотрудники зоопарка их скрывали, имея печальный опыт: ранее другие рожденные здесь львята уже погибали в юном возрасте.

Детенышей содержат в специальном обогреваемом помещении, отдельно от остальных львов. У матери их забрали. Львицы в неволе часто отказываются от своего потомства и даже представляют для малышей опасность.

Посетители могут увидеть львят через окно.

Когда малыши подрастут, их отправят в другие зоопарки в обмен на разных животных.

В зоопарке Белграда живет уже десять белых львов. Своей программой по разведению этих животных зоопарк славится на весь мир.

Такая окраска у львов – результат генетического заболевания. Это не отдельный подвид, и они не альбиносы. По факту, белый окрас у львов можно назвать явлением, противоположным меланизму – черному окрасу у леопардов. Таких называют пантерами.

В дикой природе белые львы изредка встречаются в ЮАР.

# Фотофакт # Животные # Человек и животные # Утро. Вокруг света # Малика Джумаева

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